Lewis Hamilton gaat volgend seizoen voor het team van Ferrari racen en dat heeft natuurlijk een hoop stof doen opwaaien in de Formule 1. Voorlopig rijdt hij dit jaar nog even voor Mercedes en was hij de afgelopen week gewoon in zijn Mercedes-overall te zien. Een raar beeld, zo zag Jack Plooij.

Vorige week donderdag verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele donderdag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Hamilton in Mercedes-pak

Voorlopig is het natuurlijk nog niet zover, want er staat nog een heel seizoen op de rol. Het was volgens Plooij dan ook even een raar beeld om Hamilton afgelopen week weer gewoon in Mercedes-pak op het circuit te zien: "Dinsdag 6 februari en wat denk je? Lewis Hamilton rijdt weer in die Mercedes op Jerez. Alsof er niets gebeurd is. Gewoon weer de Mercedes-kleren aan en tegen al die monteurs 'doei' zeggen. Hij wil graag een paar van die monteurs meenemen, maar dat gaat niet lukken", stelt Plooij.

Peter Bonnington

Hij vervolgt: "Bono, Peter Bonnington, heeft al gezegd dat hij helemaal niet meegaat. Ook Peter Bonnington was verbaasd. Lewis Hamilton naar Ferrari? Dat kan niet waar zijn. Dat was zijn eerste reactie. Maar het is toch echt waar. 2025 rijdt Lewis Hamilton bij Ferrari. Maar nu zit hij nog gewoon lekker aan de pitmuur in Jerez. Rijdt hij daar rondjes samen met [Fernando] Alonso. Alonso was nét iets sneller. Zijn die tijden dan belangrijk? Nee, want ze waren daar voor de Pirelli-bandentest. Het was meer een beetje relaxen voor de mannen."