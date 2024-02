Onderzoek naar Horner kan nog even duren; Teambaas op vrijdag urenlang ondervraagd

De uitkomst van het lopende onafhankelijke onderzoek tegen Christian Horner kan nog even op zich laten wachten. De teambaas van Red Bull Racing is vrijdag urenlang ondervraagd door een gespecialiseerde advocaat en volgens meerdere bronnen zou het zelfs tot het begin van het seizoen kunnen duren voordat er helderheid is.

Horner kwam maandag in opspraak. Zo meldde De Telegraaf dat het energiedrankbedrijf een onafhankelijk onderzoek had ingesteld, naar aanleiding van klachten over grensoverschrijdend gedrag. De krant vroeg meteen om een reactie van de teambaas, die de beschuldigingen ontkende. Het Oostenrijkse bedrijf liet weten het onderzoek uiterst serieus te nemen en wil pas nadat alle details bekend zijn, meer duidelijkheid geven.

Onderzoek grondig uitvoeren

Ook Craig Slater van Sky Sports F1 meldt dat het nog even zal duren voordat er duidelijkheid is. "Ik denk niet dat we voor het einde van de dag een uitslag hebben. Zoals er tegen mij is verteld, zou dit weleens een heel erg lang proces kunnen worden. Volgende week presenteert Red Bull de nieuwe auto en naar verwachting zal dit onderzoek dan nog lopen en zelfs daarna doorgaan." De reden dat het nog even duurt, volgens Slater, is dat Red Bull het onderzoek correct wil uitvoeren. "Zij willen het onderzoek voor de twee partijen zo grondig en eerlijk mogelijk afhandelen."

Volgens het Britse medium heeft Horner vanaf 10:00 uur tot en met 18:00 uur in de meeting gezeten. Dit zou het eerste gesprek zijn geweest over de zaak tussen de partijen, nadat dit bekend is geworden. De teambaas heeft inmiddels ook de details van de aanklacht gekregen, aldus Slater.