Mercedes-teambaas Toto Wolff moet toegeven dat hij toch wel enigszins verrast werd door het nieuws dat Lewis Hamilton aan het einde van 2024 een punt zet achter zijn carrière bij Mercedes. De Oostenrijker vergelijkt het moment dan ook met de aankondiging van Nico Rosberg in 2016, die na het behalen van de wereldtitel onverwachts vertelde dat hij stopte met de koningsklasse.

De renstal uit Brackley wist in het vorige technische reglement nog de dienst uit te maken binnen de sport, maar dat is vanaf 2022 niet meer aan de orde. Red Bull Racing wist met de RB18 de snelste wagen af te leveren en dat deed in 2023 nog eens dunnetjes over met de RB19. Mercedes worstelde de afgelopen twee seizoenen met haar bolide en Hamilton zoekt zijn heil dan ook bij Ferrari, na het huidige seizoen.

'Tijdens winter iets veranderd'

Hamilton verlengde zijn contract bij Mercedes in augustus en ondertekende een zogeheten '1+1'-deal. "Met het kortlopende contract dat we hebben afgesloten, de één-plus-één deal, wisten we dat we misschien nog maar één gemeenschappelijk jaar zouden hebben. Toen we in december uit elkaar gingen was het idee nog wel dat we samen door zouden gaan", zo legt Wolff bij Motorsport.com uit over de verbintenis. De teambaas was dan ook in de veronderstelling dat Hamilton zijn contract zou uitdienen. "Tijdens de winter is er bij hem blijkbaar iets veranderd en dat is oké. De timing om zoiets aan het begin van het seizoen al bekend te maken is alleen nieuw."

Open kaart spelen

Om informatie van Mercedes te beschermen, deelde Hamilton direct het nieuws met zijn teambaas. "Daarom heeft hij meteen gezegd ‘ik heb afgelopen winter een lastig besluit genomen en rij in 2025 voor Ferrari’. Toen Lewis dat zei, heb ik een slok water genomen en is de focus er na vijf minuten weer op gegaan hoe we nu verder gaan." Ook legde Wolff zich direct neer bij de overstap: "Ik heb niet geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen."

Net zo verrassend als afscheid Rosberg

Wolff vergelijkt het dan ook met het afscheid van Rosberg in 2016: "Ik was destijds net zo verrast door de timing als nu met Lewis. Destijds omdat Nico wereldkampioen was geworden, alles had bereikt en een tweejarig contract op zak had. Bij Lewis is het zo verrassend omdat we op het punt staan om het seizoen te beginnen."