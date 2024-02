Vrijdagochtend was het tijd voor de teampresentatie van het zusterteam van Red Bull Racing: Visa Cash App RB. De renstal gaf afgelopen jaar al aan dat het meer richting de RB19 gaat ontwikkelen en de VCARB01 laat dan ook gelijkenissen zien.

Nu de transformatie van AlphaTauri naar Visa Cash App RB is voltooid, breekt er een nieuwe periode aan voor het team van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. In Las Vegas werd dat nieuwe tijdperk ingeluid met de lancering van de VCARB01. De kleurstelling van de wagen doet denken aan de Toro Rosso die aan het begin van 2017 aan de buitenwereld werd getoond. Toch is het team compleet anders dan destijds. Laurent Mekies heeft inmiddels het plekje ingenomen van Franz Tost als teambaas en Peter Bayer is de CEO van de renstal.

Artikel gaat verder onder video

Ophanging

Formule 1-journalist Albert Fabrega heeft de eerste kiekjes van de VCARB01 naast die van de AT04 gelegd van vorig jaar. Daarop is duidelijk te zien dat de 2024-wagen net als McLaren, Red Bull Racing en Stake F1 een pull-rod-ophanging bevat. Dat was in het verleden een push-rod-ophanging. Ook de luchthappers op de sidepods zijn flink gewijzigd, waarbij de Spanjaard opmerkt dat het koelsysteem is gewijzigd, maar dat het concept behouden is gebleven. Toch vindt de grote magie van de hedendaagse Formule 1-auto's zich af in de vloer van de bolides en die is uiteraard niet getoond.

El nuevo VCARB 01 adopta la suspensión delantera tipo pull rod (Red Bull, McLaren, Stake) . Nueva entrada refrigeración pontones con cuchara. Los pontones denotan cambios en refrigeración, manteniendo concepto. Cambios en tapa motor. Habrá que esperar a ver el coche real. #f1 pic.twitter.com/0M5x0nWPL6 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 9, 2024

RB19 kopiëren

Meerdere teams hopen een stap naar voren te zetten door de RB19 enigszins te kopiëren. James Key, die van McLaren naar Stake F1 is overgestapt, wees in gesprek met RaceFans al naar de lijn van Red Bull Racing en het kopiëren daarvan. "We deden het vanaf het begin toen ik bij mijn laatste team, McLaren, zat. Ik vermoed dat we dit jaar meer zullen zien, dat denk ik, omdat het fundamenteel het juiste is om te doen." Toch is er ook een keerzijde, want het concept moet ook worden begrepen. "Het is mechanisch gezien een verschrikkelijk project. Moeilijk, het voegt namelijk ook gewicht toe aan de auto, het heeft heel veel nadelen. Maar aerodynamisch gezien is het absoluut het juiste om te doen", aldus Key.