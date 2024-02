Hamilton vertrekt na 2024 naar Ferrari, Wolff en Sainz reageren op het nieuws | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was natuurlijk in de winterstop af en toe even behelpen qua interessante nieuwtjes uit de wereld van de Formule 1, maar dat werd donderdagavond ruw doorbroken toen bleek dat Lewis Hamilton de overstap naar Ferrari gaat maken na het 2024-seizoen. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking van twaalf seizoenen en is misschien het meest bijzondere nieuwtje van 2024 een feit. Het betekent natuurlijk ook dat Carlos Sainz op zoek moet naar een nieuwe werkgever. De Spanjaard heeft inmiddels gereageerd.

Ferrari heeft beet: Lewis Hamilton tekent meerjarige deal in Maranello

De kogel is door de kerk: Lewis Hamilton gaat vanaf 2025 rijden voor het team van Ferrari. Na het activeren van een speciale ontsnappingsclausule, heeft de Italiaanse renstal toe weten te slaan. De Italianen melden trots dat Hamilton een contract voor 'meerdere jaren' ondertekent in Maranello. De hele donderdag waren er al verschillende geruchten te horen, maar die zijn nu inmiddels bevestigd. Meer lezen? Klik hier!

Sainz komt met statement na bevestiging vanuit Ferrari over komst Hamilton vanaf 2025

Carlos Sainz heeft direct na de bevestiging vanuit Mercedes en Ferrari dat Lewis Hamilton vanaf 2025 coureur is van het Italiaanse team, zelf een statement naar buiten gebracht. Hierin zegt hij na 2024 afscheid te nemen van het team, komend seizoen alles te gaan geven en later met nieuws te komen over zijn toekomst. "Na het nieuws van vandaag, gaan Scuderia Ferrari en ik na 2024 uit elkaar", opent hij zijn bericht. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton reageert op vertrek bij Mercedes: "Eén van de zwaarste beslissingen uit mijn leven"

Lewis Hamilton zal over enkele weken in Bahrein gaan beginnen aan zijn laatste seizoen voor het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen trekt na twaalf seizoenen de deur achter zich dicht in Brackley en verkast naar Ferrari. Hamilton reageert op zijn vertrek bij zijn grote liefde. "De beslissing om te vertrekken is dus één van mijn zwaarste beslissingen uit mijn leven geweest", zegt de Brit onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Wolff reageert op vertrek Hamilton: 'We wisten dat deze dag zou gaan komen'

Lewis Hamilton heeft besloten om het team van Mercedes achter zich te laten voor een avontuur bij Ferrari. Een hard gelag natuurlijk voor Toto Wolff en zijn formatie, daar hij afgelopen seizoen nog een nieuw contract door de Brit liet tekenen. De Oostenrijker reageert nu op het vertrek van zijn coureur. "We wisten uiteindelijk dat onze samenwerking op een bepaald punt op zijn einde zou lopen. Die dag is nu gekomen." Meer lezen? Klik hier!

'Hamilton wilde weg bij Mercedes na onenigheid en vertrek Serra naar Ferrari'

Lewis Hamilton gaat volgens de geruchten vanaf 2025 uitkomen voor Ferrari en heeft besloten de deur bij Mercedes achter zich dicht te trekken. Nu lijkt ook de voornaamste reden van dit besluit bekend te zijn. Het lijkt namelijk achter de schermen de afgelopen twee jaar allemaal niet zo soepel te zijn verlopen bij Mercedes. Meer lezen? Klik hier!