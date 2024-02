Lewis Hamilton gaat volgens de geruchten vanaf 2025 uitkomen voor Ferrari en heeft besloten de deur bij Mercedes achter zich dicht te trekken. Nu lijkt ook de voornaamste reden van dit besluit bekend te zijn. Het lijkt namelijk achter de schermen de afgelopen twee jaar allemaal niet zo soepel te zijn verlopen bij Mercedes.

RacingNews365 weet te melden dat Hamilton intern niet zo blij was met het feit dat Loci Serra, Head of Vehicle Performance van Mercedes, tijdens het seizoen 2023 aankondigde dat hij naar concurrent Ferrari zou gaan. Volgens de site zou Serra overhoop hebben gelegen met Mike Elliott en de rest van de technische staf. Het vertrek van Serra schoot Hamilton in het verkeerde keelgat, omdat hij zijn mening deelde. Hierdoor ontstonden er twee kampen binnen Mercedes. Het is geen toeval dat Serra, die nog niet werkzaam is voor Ferrari, pas vanaf het seizoen 2025 aan de slag kan gaan voor Ferrari, precies het moment waarop Hamilton dus ook de overstap gaat maken naar het Italiaanse team.

Serra zag Mercedes verkeerde kant op gaan met concept

Serra was het niet eens met de technische staf van Mercedes over de weg die het team in was geslagen met de concepten van de W13 en W14, de auto's die Mercedes in 2022 en 2023 met weinig succes heeft gebruikt. Hamilton zelf liet tijdens deze twee seizoenen ook duidelijk merken dat hij niet blij was met de twee auto's en zou dus aan de kant hebben gestaan van Serra. Serra was er na twee seizoenen klaar mee en vertrok door deze onenigheid dus bij Mercedes, een beslissing die hij nam voordat James Allison weer werd aangesteld als technisch directeur. Allison had Serra volgens de geruchten graag bij Mercedes gehouden, maar de Fransman had zijn beslissing al genomen.

Hamilton naar Ferrari

Hamilton zal tjidens het seizoen 2024 nog deel uitmaken van Mercedes, maar zal daarna in zijn jacht op een achtste wereldtitel de stap maken naar Ferrari. De Brit heeft in het openbaar al vaak aangegeven dat Ferrari een fantastisch merk is, terwijl de geruchten over een overstap naar Ferrari al bestaan sinds het einde van het seizoen 2022. Nu lijkt het er dus echt van te gaan komen en zal hij samen met Serra vanaf 2025 de Italiaanse renstal komen versterken.