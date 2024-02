Welke coureurs kunnen Hamilton vanaf 2025 vervangen bij Mercedes?

Mercedes zal dankzij het verrassende nieuws dat donderdag naar buiten is gekomen voor het seizoen 2025 op zoek moeten gaan naar een vervanger voor Lewis Hamilton. De vraag is: wat zijn de opties voor Mercedes?

Donderdagochtend kwam er ineens een gerucht naar buiten: Hamilton zou vanaf 2025 uit gaan komen voor Ferrari en, ondanks zijn contractverlenging, vertrekken bij Mercedes. Het contract van Hamilton loopt namelijk tot eind 2024, met een optie voor nog een jaar. Nu blijkt dat Ferrari, na de contractverlenging van Charles Leclerc, niet verder zal gaan met Carlos Sainz, was Hamilton een logische optie. De Brit had namelijk al meerdere malen aangegeven Ferrari een fantastisch team te geven, terwijl de geruchten al sinds eind 2022 aanwezig zijn. De Brit zal zijn optie in het contract voor 2025 niet lichten en vanaf volgend jaar in de bolide van de Italiaanse renstal gaan rijden. Daardoor moet Mercedes ineens op zoek naar een vervanger. Het grote voordeel is dat er behoorlijk wat coureurs beschikbaar zijn vanaf 2025.

Carlos Sainz

Te beginnen met de coureur die de dupe wordt van de komst van Hamilton naar Ferrari: Sainz. De Spanjaard moest het de afgelopen jaren doen met een rol in de schaduw van zowel Max Verstappen (Toro Rosso) als Lando Norris (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari) en zit nu zonder team voor het seizoen 2025. Mercedes zou de Spanjaard aan kunnen trekken, maar zal wel concurrentie krijgen van Aston Martin en Sauber/Audi. Zeker het laatste team heeft, vanwege de connecties met de vader van Sainz en het feit dat Andreas Seidl (oud-teambaas Sainz) daar werkt, een goede kans. Mercedes zou voor Sainz sportief gezien echter op de korte termijn een betere optie zijn dan Sauber/Audi en Aston Martin.

Alex Albon

Alex Albon is eind 2024 ook contractloos en kan dus, zonder veel problemen, aangetrokken worden door Mercedes voor het seizoen 2025. De Thaise Brit maakt indruk sinds hij bij Williams rijdt en zal een populaire naam zijn op de markt, met onder meer Red Bull Racing en Aston Martin als concurrenten. Albon zou echter een directe versterking kunnen zijn voor Mercedes, die net zoals George Russell op de lange termijn in het nieuwe tijdperk ook van groot belang kan zijn.

Fernando Alonso heeft ook nog geen contract voor het seizoen 2025 en heeft bij Aston Martin in 2023 laten zien dat hij met een goede auto nog steeds fantastische prestaties kan leveren. Mercedes zou hem zonder problemen aan kunnen trekken als nieuwe kopman, maar de vraag is of Mercedes hier wat betreft de toekomst goed aan doet. Op korte termijn zal hij echter het team meteen versterken als ervaren coureur die alles in F1 al heeft meegemaakt.

Sergio Pérez

De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing is hoogst onzeker, want ook het contract van de Mexicaan loopt na dit seizoen af. Mercedes zou dus ook bij de concurrent kunnen winkelen zonder daar veel hindernissen voor te moeten overwinnen. Ook Pérez zou zeker op de korte termijn een prima aanwinst kunnen zijn ter ondersteuning van Russell, waarbij de vraag wel is of de Mexicaan weer dezelfde rol als bij Red Bull wil gaan bekleden.

Schumacher kende bij Haas niet al te veel succes, maar had ook geen auto waar hij succes mee kon hebben. In 2024 is hij reservecoureur van Mercedes en gaat hij tevens rijden in de WEC namens Alpine. Voor 2025 zou een stap naar Mercedes dan geen gekke gedachte zijn en voor beide partijen is het tevens makkelijk te regelen. De vraag is vooral of Mercedes het idee heeft dat Schumacher zich bij het team kan ontwikkelen tot een kanshebber op zeges en een wereldkampioen.

Andrea Kimi Antonelli

Een hele verrassende keuze die Mercedes kan maken, zou het promoveren zijn van Andrea Kimi Antonelli. De coureur is onderdeel van de opleiding van Mercedes, pas 18 jaar oud als hij in 2025 zijn debuut zou maken (nu 17 jaar oud) en zou na het seizoen 2024 slechts één seizoen ervaring hebben in F2. Toch zien veel mensen in Antonelli een toekomstig wereldkampioen die nu al op een enorm hoog niveau kan presteren in verschillende auto's. De vraag is echter of Mercedes gelooft dat een F1-auto daar nu ook al toe behoort.

Outsiders

Het duo van Alpine, Pierre Gasly en Esteban Ocon, kan niet helemaal uitgesloten worden. Ocon heeft natuurlijk al een historie bij Mercedes als reservecoureur, terwijl Gasly een sportieve stap omhoog waarschijnlijk zeker niet af zou slaan. Ook vanuit de eigen opleiding is Frederik Vesti, vorig jaar tweede in de Formule 2 en in 2024 actief in de European Le Mans Series (LMP2-klasse), nog een optie om te overwegen. Kortom: Mercedes heeft keuzes genoeg en zal deze keuze nu niet pas in 2025, maar al in 2024 moeten gaan maken.