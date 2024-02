Lewis Hamilton heeft besloten om het team van Mercedes achter zich te laten voor een avontuur bij Ferrari. Een hard gelag natuurlijk voor Toto Wolff en zijn formatie, daar hij afgelopen seizoen nog een nieuw contract door de Brit liet tekenen. De Oostenrijker reageert nu op het vertrek van zijn coureur.

Op donderdagochtend verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele donderdag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Succesvolle combinatie

Met dat nieuws komt er een einde aan de meest vruchtbare samenwerking in de Formule 1 aller tijden. Hamilton en Mercedes wisten samen zes coureurskampioenschappen in de wacht te slepen. Nu kiest hij voor zijn lang gekoesterde droom om ooit voor Ferrari te mogen rijden. Wolff is natuurlijk teleurgesteld, maar gunt Hamilton wél zijn stap: "Wat betreft combinaties van teams en coureurs, is onze relatie met Lewis één van de meest succesvolle uit de sport aller tijden geworden. Daar kunnen we met trots op terugkijken", zegt Wolff.

Het einde is gekomen

De Oostenrijker vervolgt: "Lewis zal altijd een belangrijk onderdeel van onze historie als Mercedes blijven. We wisten uiteindelijk dat onze samenwerking op een bepaald punt op zijn einde zou lopen. Die dag is nu gekomen. We accepteren Lewis zijn beslissing om een frisse uitdaging te zoeken. Onze kansen voor de toekomst zijn ook veelbelovend. Voor nu hebben we nog één seizoen te gaan. We focussen ons op het leveren van een sterk 2024."