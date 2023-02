Remy Ramjiawan

Maandag 13 februari 2023 09:32 - Laatste update: 09:35

Als we Helmut Marko mogen geloven dat verlopen de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen op rolletjes voor de regerend constructeurskampioen. Red Bull Racing heeft afgelopen vrijdag de filmdag op Silverstone verreden en bij F1-insider laat de adviseur van het team weten dat alles volgens planning is verlopen.

Aan het einde van volgende week wordt het Formule 1-seizoen officieel afgetrapt tijdens de testdagen in Bahrein. Een weekje later vindt vervolgens de eerste Grand Prix plaats, op datzelfde circuit. Red Bull gaat het komende jaar in als de verdedigend kampioen en Marko wil de problemen die het Oostenrijkse team vorig jaar aan de start van het jaar kende voorkomen. Destijds was de RB18 een tikkeltje te zwaar, maar ook de betrouwbaarheid was een zorgenkindje. Die problemen hoopt de Oostenrijker bij de introductie van de RB19 voor te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Gewicht

Het 2022-seizoen kan met een recht een succesvol jaar worden genoemd voor Red Bull Racing. Niet alleen het kampioenschap bij de coureurs werd gepakt, sinds 2013 ging de constructeurstitel ook weer eens naar het team uit Milton Keynes. Daarnaast verbrak het team haar eigen record door maar liefst zeventien wedstrijden te winnen. Marko erkent dat het team het pas na de zomerstop echt voor elkaar had. "Pas in de tweede helft van het seizoen zat de auto aan de gewichtslimiet. Dat was één van de redenen waarom Max [Verstappen] daarna zo doorbrak", zegt Marko.

OOK INTERESSANT: Verstappen tevreden met eerste meters in RB19: "Verliep soepel"

OOK INTERESSANT: Verstappen hekelt 'absurde' rekening van 27 miljoen euro van de FIA

De officiële shakedown voor de RB19 is achter de rug en het team maakt zich op voor de drie testdagen in Bahrein. De teams houden de kaarten, wat betreft de ontwikkeling van de auto's, dicht bij de borst. De 79-jarige man uit Graz wil dan ook niet te veel prijsgeven over de RB19, maar licht een tipje van de sluier op. "Alles verloopt soepel met de voorbereidingen, alles ligt op schema", aldus Marko.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)