Woerts reageert op Viaplay CEO, Ecclestone ziet Verstappen ook winnen in Mercedes | GPFans Recap

Stella houdt Red Bull Racing in de gaten: "De vraag is dus of ze echt geraakt zijn"

Het is volgens McLaren-teambaas Andrea Stella nog maar de vraag of Red Bull Racing in 2024 iets zal gaan inleveren. De teambaas wijst naar de beperkte ontwikkelingstijd voor de Oostenrijkers en vraag weet niet zeker of het team nog wat achter heeft gehouden. "De vraag is of ze dus echt geraakt zijn [door de straf], of de ontwikkelingen hebben opgespaard en deze zullen implementeren op de auto voor volgend seizoen." Hele artikel lezen? Klik hier

Mercedes maakt zich geen zorgen om Red Bull en AlphaTauri: "Regels zijn zeer strikt"

De banden tussen Red Bull Racing en AlphaTauri staan de afgelopen maanden onder een vergrootglas. James Allison stelt dat alles volgens de regels verloopt, dus maakt hij zich geen zorgen. "Als twee teams een sterke relatie met elkaar hebben, kan dat alleen een sterke commerciële relatie zijn. Het kan geen sterke technische of sportieve relatie zijn, omdat de regels dat verbieden."Hele artikel lezen? Klik hier

Woerts reageert op uitspraken Viaplay CEO: "Hij moet in de spiegel kijken, maar heeft er geen thuis"

Chris Woerts is in gesprek met GPFans van mening dat het zogenaamde 'slechte imago' van Viaplay een beetje voortkomt uit een hype op het internet, en dat er daarom niet te zwaar aan getild moet worden. Ook reageert hij op de uitspraken aan zijn adres van kersverse CEO Roger Lodewick. "Ik denk dat ze het helemaal niet zo slecht doen, dat wordt een beetje gehypet door een aantal mensen. Ze brengen het allemaal keurig in beeld." Hele interview lezen? Klik hier

Red Bull presenteert eerste vrouwelijke monteur van het team: "Trots om hier te zijn"

Emmie Jones presenteert zichzelf bij Built For Athletes als de eerste vrouwelijke monteur van Red Bull Racing. "Ik wilde eigenlijk mijn hele leven al technicus worden en worden omringd door motoren en dat kwam door mijn boer en mijn vader. Om dan uiteindelijk bij een Formule 1-team aan te sluiten is wel het allerhoogste haalbare." Hele artikel lezen? Klik hier

Ecclestone: 'Verstappen zou ook winnen in een McLaren, Ferrari of Mercedes'

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone vermoedt dat Max Verstappen in zijn huidige vorm ook bij Mercedes, McLaren of Ferrari zou winnen. De 93-jarige Brit stelt dan ook dat Lewis Hamilton en George Russell misschien niet optimaal hebben gepresteerd in 2023. "Hamilton heeft een beetje gefaald. Russell was ook niet zo goed als hij zelf dacht dat hij was. Maar ze hadden nog steeds niet zo dramatisch moeten verliezen." Hele artikel lezen? Klik hier