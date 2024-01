Chris Woerts is van mening dat het zogenaamde 'slechte imago' van Viaplay een beetje voortkomt uit een hype op het internet, en dat er daarom niet te zwaar aan getild moet worden. Ook reageert hij op de uitspraken aan zijn adres van kersverse CEO Roger Lodewick.

Viaplay kondigde eerder deze maand aan dat Canal+ en het Tsjechische investeringsfond een geldinjectie van 20 miljoen euro in de streamingdienst hebben gedaan, tegen 29 procent van de aandelen voor beide partijen. Ook werd er een nieuwe CEO voor Viaplay Nederland aangekondigd: Roger Lodewick, de man die de Champions League ooit van de NOS overbracht naar SBS. Volgens Lodewick mag het bij Viaplay soms allemaal wel wat lichtvoetiger, zo vertelde hij bij De Telegraaf: "Nederlanders houden van ouwehoeren, dat weten we allemaal", klonk het onder andere.

Toetsenbordridders op het internet

Sinds de lancering van Viaplay in Nederland is de kritiek op de dienst niet altijd mals geweest. Veel kijkers van de Formule 1 waren niet blij met de verhuizing vanuit Ziggo Sport en de prijs voor een abonnement op de Scandinavische dienst. De ondertoon lijkt vaak negatief als het over Viaplay gaat, maar daar moet volgens Woerts niet te zwaar aan getild worden: "Dat zijn vooral toetsenbordridders op het internet, daar geloof ik nooit zo in", vertelt hij in gesprek met GPFans.

Allemaal business, geen speeltuin

Hij vervolgt: "Ik denk dat ze het helemaal niet zo slecht doen, dat wordt een beetje gehypet door een aantal mensen. Ze brengen het allemaal keurig in beeld. Het mag inderdaad wat brutaler en met een andere insteek, maar daar gaat het de kijker helemaal niet om. Je gaat geen abonnement nemen, omdat het commentaar goed of slecht is. Je neemt een abonnement, omdat je de wedstrijd wil zien. Het is allemaal een beetje gehypet op het internet. Dat zijn toetsenbordridders van 15 jaar die een mening hebben. Dat moet je niet al te serieus nemen. Daar kan je geen strategie op bepalen, en ook geen beleid opmaken."

Dat Viaplay de radiorechten van de Formule 1 wegkocht bij het Grand Prix Radio van Olav Mol, is volgens Woerts dan ook geen pesterijtje: "Nee joh, dat is allemaal gelul. Als jij de tv-rechten hebt, wil je ook de radio-rechten. Dat is toch logisch. Je gaat niet je concurrent in het zadel helpen. Dat is allemaal flauwekul. Het is allemaal business, geen speeltuin. Dat is allemaal gelul, sentimenteel gelul dat nergens op slaat."

Chris Woerts

Viaplay-CEO Roger Lodewick

In het interview met De Telegraaf vertelde Lodewick verder dat het Viaplay ontbreekt aan een eigen gezicht in Nederland, "al is het alleen al om Chris Woerts van repliek te dienen als hij soms onzin verkondigt." Daarnaar gevraagd reageert Woerts: "Ja, grappig is dat. Hij heeft mij nog nooit op een leugen kunnen betrappen. Hij moet naar de koers kijken, hij moet naar het beleid kijken, en hij moet in de spiegel kijken. Maar hij heeft waarschijnlijk geen spiegel thuis."

Wie er volgend seizoen wereldkampioen wordt? "Ik zou geen abonnement nemen, het is allemaal al bekend", aldus Woerts met een knipoog. "Max gaat gewoon weer op afstand kampioen worden. Je hebt altijd een verrassing in het seizoen. Vorig jaar was Ferrari ineens weer weg, Mercedes heeft geen deuk in een pakje boter gereden. Ik denk dat het een heel saai seizoen wordt, dus ik zou zeggen: Jongens, ga lekker de samenvatting kijken bij de NOS. Dat is makkelijker en bespaart een hoop ergernis op de zondag."

Bekijk het hele interview met Chris Woerts hieronder: