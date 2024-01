McLaren CEO Zak Brown heeft al vaak laten merken dat hij zich zorgen maakt om de relatie tussen AlphaTauri en Red Bull Racing, maar James Allison - technisch directeur van Mercedes - maakt zich een stuk minder zorgen.

Brown heeft, zowel in interviews als via brieven, laten merken dat McLaren zich druk maakt om de relatie tussen AlphaTauri en Red Bull. Dit deed hij deze week opnieuw. In gesprek met Motorsport.com stelt Addison dat hij zich met Mercedes niet zoveel druk maakt om Red Bull en AlphaTauri. "Ik weet niet precies wat de aard is van de relaties tussen die twee teams, maar ik weet wel wat de regels zijn. Afgezien van het zeer beperkte deel van de auto waar je onderdelen mag leveren, en dus een bepaalde hoeveelheid technische gegevens bij die onderdelen, zijn de regels in alle andere opzichten zeer strikt over het niet doorgeven van iets dat als intellectueel eigendom kan worden beschouwd van het ene team aan het andere. De manier waarop die regel is geschreven is erg breed en erg krachtig, en het zorgt ervoor dat vrijwel elke vorm van communicatie niet is toegestaan."

Alleen samenwerking op gebied marketing?

Allison zegt dat het voor twee teams alleen mogelijk is om in F1 samen te werken als dit op commercieel gebied is. Het gaat hierbij dan onder meer om marketing. "Als twee teams een sterke relatie met elkaar hebben, kan dat alleen een sterke commerciële relatie zijn. Het kan geen sterke technische of sportieve relatie zijn, omdat de regels dat verbieden. In het verleden was de relatie opener en de relatie die Mercedes had met het team dat nu Aston Martin is, was destijds een relatie die veel meer vrijheid bood dan tegenwoordig. Als reactie op die relatie zijn de regels aanzienlijk aangescherpt, zodat je niet echt een technische of sportieve relatie kunt hebben."

Kan voor ongelukkigheid zorgen

Mocht blijken dat er op meerdere vlakken toch wordt samengewerkt door Red Bull en AlphaTauri, iets wat tot nu toe nog niet is gebleken, dan zal dit volgens Allison geen goed nieuws zijn voor de sport. "Als blijkt dat die er wel is, is dat iets wat tot ongelukkigheid zou leiden. Er is dus niet veel ruimte om vanuit technisch oogpunt een hechte relatie met een ander team te zoeken, omdat het niet is toegestaan."