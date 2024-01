McLaren CEO Zak Brown is blij met aanwinst Rob Marshall, die over is gekomen van Red Bull Racing, en David Sanchez (Ferrari). Volgens Brown zullen ze iets extra's toe gaan voegen aan een team dat 2023 afsloot met goede vorm.

In gesprek met Sky Sports zegt Brown dat Marshall en Sanchez [was Head of Vehicle Concept bij Ferrari] iets extra's toevoegen aan McLaren, dat vanaf het midden van het seizoen 2023 dankzij upgrades stabiel mee begon te doen om podiumplekken. "Ik denk dat het team vorig jaar heeft laten zien waartoe we in staat zijn en nu Rob en David erbij zijn gekomen, is dat gewoon wat extra paardenkracht. Het is nog steeds een flinke uitdaging om terug te keren naar de top van het veld, maar ik heb het gevoel dat we over alle middelen beschikken die daarvoor nodig zijn. Nu moeten we alleen nog de andere negen teams verslaan, wat nooit gemakkelijk is."

McLaren enthousiast om door te gaan

Volgens Brown is McLaren met een goed gevoel de winterstop ingegaan en hoopt het team dat dit aan het begin van het seizoen 2024 meteen tot uiting gaat komen door middel van goede resultaten. "We zijn enthousiast, het team is erg gemotiveerd. We hadden een sterke tweede helft van het jaar en ik hoop gewoon dat we iets sterker beginnen dan rond deze tijd vorig jaar."

Brown over Marshall

Brown gaat vervolgens nog in op Marshall, die de afgelopen jaren een belangrijke rol speelde bij het team dat in het nieuwe tijdperk domineert: Red Bull Racing. Brown is blij dat Marshall nu onderdeel is van McLaren. "Hij heeft veel energie, veel ideeën. Hij heeft met veel auto's in het wereldkampioenschap gereden, dus ik weet zeker dat hij waardevolle ervaring met zich meebrengt." Marshall was de afgelopen jaren Chief Engineering Officer bij Red Bull Racing.