McLaren-teambaas Andrea Stella vraagt zich hardop af of Red Bull Racing tijdens het seizoen van 2023 geen grote updates aan de RB19 heeft doorgevoerd omdat dit niet kon vanwege de budgetplafondstraf, of dat ze deze hebben bewaard voor de auto van komend seizoen.

Red Bull Racing was een klasse apart tijdens het Formule 1-seizoen van 2023. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez won 21 van de in totaal 22 verreden races en werd met overmacht kampioen bij de constructeurs. Verstappen - 19 van die 21 races gewonnen - legde op zijn beurt voor de derde keer op rij beslag op het wereldkampioenschap bij de coureurs. Het moge dan ook duidelijk zijn dat de RB19 een zeer competitieve wagen was, maar waar de concurrentie gedurende het seizoen meerdere grote updatepakketten doorvoerde, was dit bij de formatie uit Milton Keynes minimaal.

Grote updates Red Bull Racing in 2023

De RB19 werd wel degelijk doorontwikkeld, maar grote nieuwe updates, zoals bijvoorbeeld McLaren in Oostenrijk, bleven uit. Andrea Stella vraagt zich hardop af of dit was omdat Red Bull Racing hier simpelweg niet toe in staat was vanwege de straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, waardoor het team onder andere minder tijd in de windtunnel door mocht brengen, of omdat de renstal deze updates vanwege de grote voorsprong op de concurrentie heeft bewaard voor het seizoen van 2024.

Ontwikkelingen opgespaard?

"Als we naar Red Bull kijken is er één element wat iedereen aan het wankelen brengt over wat er in 2024 gaat gebeuren", zo wordt de McLaren-teambaas geciteerd door The Race. "Dat is het feit dat ze hun auto [vorig seizoen] weinig hebben doorontwikkeld. De vraag is of ze dus echt geraakt zijn [door de straf], of de ontwikkelingen hebben opgespaard en deze zullen implementeren op de auto voor volgend seizoen."