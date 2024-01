Emmie Jones presenteert zichzelf bij Built For Athletes als de eerste vrouwelijke monteur van Red Bull Racing. Jones begon in 2018 als technicus bij het team van Mercedes, maar maakte afgelopen jaar de overstap naar het Oostenrijkse team.

Daar waar de Formule 1 in het verleden nog een echte mannensport was, behoort dat imago vandaag de dag tot het verleden. Vaker dan eens vinden vrouwen ook hun weg naar de koningsklasse, al blijft de terugkeer van een vrouwelijke coureur nog altijd een punt van aandacht. Één van de knappe koppen die zich op het tactische gebied bij Red Bull Racing laat gelden is ene Hannah Schmitz. Jones houdt zich vooral bezig met de power unit die vanaf 2026 in de achterbak van de Red Bull zit, maar is ook als monteur actief.

'Hoop meer vrouwen te inspireren'

"Om nu de allereerste vrouwelijke monteur van Red Bull Racing te zijn is best een grote prestatie. Ik hoop dat ik veel meer vrouwen kan inspireren om mijn voorbeeld te volgen", zo hoopt ze de deur te openen voor meiden die ook de weg naar de Formule 1 proberen te vinden. De technische wereld is bij Jones er al met de paplepel ingegoten. "Ik wilde eigenlijk mijn hele leven al technicus worden en worden omringd door motoren en dat kwam door mijn boer en mijn vader. Om dan uiteindelijk bij een Formule 1-team aan te sluiten is wel het allerhoogste haalbare."

Iedereen wil de beste zijn

Jones moet ook helpen bij pitstops, wat veel uren in de sportschool vergt. "De fysieke gesteldheid is erg belangrijk voor mij in mijn rol. Je hebt een enorme hoeveelheid kracht nodig om bijvoorbeeld de banden te wisselen, maar ook om de auto omhoog te krikken." Haar mentaliteit pas in ieder geval wel goed bij het Oostenrijkse team: "Iedereen wil het beste zijn in wat ze doen en dat is ook mijn voornaamste doel."