Remy Ramjiawan

Donderdag 18 januari 2024 18:28

AlphaTauri-teammanager Graham Watson is onder de indruk van de 'Orange Army'. De Brit wijst in gesprek met Verstappen.com naar het Max Verstappen-effect en durft te stellen dat de drievoudig kampioen de sport heeft gered.

Verstappen debuteerde in 2015 bij Scuderia Toro Rosso en de verwachtingen waren direct al enorm hoog. De toen nog zeventienjarige Nederlander moest het echter nog wel even laten zien, maar aan de steun heeft het nooit gelegen. Zo waren er vanaf het eerste seizoen al direct Oranjefans te bespeuren langs de circuits, die er in het verleden ook waren voor vader Jos. Die populariteit heeft uiteindelijk voor ware Max Verstappen-tribunes gezorgd en Watson wijst bij het medium naar dat effect.

Beste wat Formule 1 is overkomen

"Max is het beste wat de Formule 1 is overkomen. Toen Max van ons naar Red Bull ging, vergeleek ik het met de overstap van Michael Schumacher naar Ferrari. Hij maakte de Formule 1 in die tijd enorm populair. Kijk maar naar de oude foto’s van Hockenheim en Spa: de tribunes waren vol met de vlaggen van Schumacher", vergelijkt de teammanager.

Fans schakelen in vanwege Verstappen

De Limburger is op de baan meedogenloos en dat verkoopt simpelweg kaartjes. "Ik denk dat Max in zijn eentje de Formule 1 heeft gered. Omdat hij dezelfde intensiteit heeft en interesse wekt. Mensen komen massaal naar Oostenrijk, Spa – eigenlijk overal – voor hem. Dat zag ik niet eens in de tijd van Schumacher." De houding van Verstappen spreekt volgens Watson veel mensen aan. "Mijn vrouw is 60 jaar oud, maar een grote fan van Max. Vanwege zijn stijl, vanwege de opwinding die hij op het circuit creëert. Max brengt een nieuw publiek mee naar de Formule 1."