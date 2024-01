Lars Leeftink

Donderdag 18 januari 2024 21:42

In deze GPFans Recapnemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Mercedes na teambaas Toto Wolff ook technisch directeur James Allison een contractverlenging heft getekend, maakte Peter Windsor duidelijk dat FIA onbewust Red Bull Racing in de kaart heeft gespeeld, blikte rapper will.i.am terug op de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 en ging sportmarketeer Chris Woerts in gesprek met GPFans in op de situatie rondom Viaplay. Dit is de GPFans Recap van 18 januari.

Mercedes slaat opnieuw belangrijke slag en legt technisch directeur Allison langer vast

Toto Wolff verlengde eerder deze maand al zijn contract bij Mercedes, maar het team had donderdag nog meer goed nieuws. Mercedes gaat langer door met technisch directeur James Allison. De Duitse renstal heeft naast de teambaas nu dus ook de belangrijke technische voorman langer vastgelegd en zal met dezelfde namen in de toekomst hopen weer successen te beleven in F1. Meer lezen? Klik hier!

Rapper will.i.am blikt terug op Abu Dhabi 2021: 'Het werd zomaar van Hamilton afgepakt'

Abu Dhabi 2021: de race waarin Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen werd in F1 en begon aan zijn reeks van drie titels op rij. Toch blijft het onder veel Lewis Hamilton-fans een discutabel onderwerp. Velen zijn nog altijd van mening dat de Brit destijds bestolen is, iets waar rapper will.i.am zich bij aan kan sluiten. Hij geeft zijn mening over de situatie rondom de zevenvoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

Windsor ziet FIA Red Bull helpen: "Hebben niet door dat ze Newey in de kaart spelen"

Peter Windsor stelt dat de FIA onbewust Red Bull Racing in de kaart heeft gespeeld. Volgens de Brit heeft het dit gedaan met de nieuwe reglementen van het huidige tijdperk, die in 2022 ingevoerd werden. Adrian Newey had namelijk al ervaring met dit soort type auto's en wist wat hem te doen stond. Meer lezen? Klik hier!

Woerts over "hoogmoedswaanzin" bij Viaplay: 'Totaal mislukt, maar sluit ze nog niet uit voor 2025'

Sportmarketeer Chris Woerts is van mening dat Viaplay de huidige financiële problemen te danken heeft aan hoogmoedswaanzin. Volgens de sportmarketeer is de bedachte strategie om enorm snel te groeien, "totaal mislukt." Desalniettemin sluit hij de dienst niet uit als rechtenhouder van de Formule 1 in 2025. Meer lezen? Klik hier!

'Eerdere geruchten over Visa CashApp Racing Bulls zijn niet waar'

Het is nog steeds afwachten wat de nieuwe naam van AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing dat een metamorfose en reorganisatie aan het ondergaan is, gaat worden. Op maandag circuleerde er weer veel geruchten over de nieuwe naam van AlphaTauri. Het zou gaan om de naam 'Visa CashApp Racing Bulls', maar nu wordt die berichtgeving weer door verschillende bronnen ontkracht. Meer lezen? Klik hier!