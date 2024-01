Brian Van Hinthum

Donderdag 18 januari 2024 09:44

Op maandag circuleerde er in verschillende media een gerucht over de nieuwe naam van AlphaTauri. Het zou gaan om de naam 'Visa CashApp Racing Bulls', maar nu wordt die berichtgeving weer door verschillende bronnen ontkracht.

De renstal van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda ging lange tijd door het leven als Toro Rosso, het team waar ook Max Verstappen voor debuteerde in 2015. Na het tijdperk Toro Rosso ging het team verder onder de naam van AlphaTauri, het Oostenrijkse kledingmerk dat onder Red Bull valt. De afgelopen maanden doken er echter geruchten op over een mogelijke naamswijziging richting 2024. Die lijkt er in ieder geval sowieso te gaan komen. Aandeelhouders hebben afgelopen oktober al besloten om de nieuwe identiteit van het team dichterbij de Red Bull-familie te brengen.

Geruchten niet waar

De verwachting is dat we rondom de presentatie van de nieuwe bolide in februari meer gaan horen over een nieuwe naam. Ondertussen wordt er op het internet druk op los gespeculeerd en op woensdag werd er gesproken over de naam 'Visa CashApp Racing Bulls'. Dit omdat er sprake zou zijn van een domeinregistratie. Die geruchten worden nu inmiddels door verschillende bronnen uit de paddock ontkracht, waardoor dat in ieder geval niet de nieuwe teamnaam lijkt te worden. Verder blijft het nog altijd afwachten wat de nieuwe naam dan wél gaat worden. Hier horen we naar alle waarschijnlijkheid in februari meer over.

Re: social media talk today about ‘Visa CashApp Racing Bulls’ potentially being the new name of the team currently branded as Scuderia AlphaTauri - it’s not true.#F1 — Daniel Moxon (@dmoxon_) January 17, 2024