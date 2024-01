Jan Bolscher

Donderdag 18 januari 2024 16:39 - Laatste update: 16:41

Sportmarketeer Chris Woerts is van mening dat Viaplay de huidige financiële problemen te danken heeft aan hoogmoedswaanzin. Volgens de sportmarketeer is de bedachte strategie om enorm snel te groeien, "totaal mislukt." Desalniettemin sluit hij de dienst niet uit als rechtenhouder van de Formule 1 in 2025.

Streamingdienst Viaplay lanceerde haar Nederlandse tak in maart 2022, en pakte direct groot uit met het binnenhalen van de uitzendrechten van de Formule 1. Inmiddels is het echter een publiek geheim dat het Zweedse bedrijf in financieel zwaar weer verkeerd. Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van Q3 van het afgelopen jaar, werd inzichtelijk dat de dienst ongeveer zestig miljoen euro verlies heeft gedraaid. Als gevolg hiervan werden meerdere kostenbesparingen aangekondigd. Er werd afscheid genomen van 30 procent van het personeel en Viaplay maakte bekend zich uit verschillende landen terug te trekken. De dienst heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland tot eind 2024 in handen, maar is voornemens deze ook voor vanaf 2025 te behouden. Volgens Woerts is het de vraag of dit gaat lukken.

Hoogmoedswaanzin

Op de vraag hoe Viaplay in deze financiële positie terecht heeft kunnen komen, vertelt Woerts in een exclusief interview met GPFans: "Hoogmoedswaanzin. Ze hebben gedacht: 'We gaan vanuit Scandinavië in Nederland de markt op.' In Scandinavië hebben ze nog steeds een hele sterke positie. Daar hebben ze naast de betaalkanalen ook lineaire tv. Maar niet alleen in Nederland, ze wilden ook Oost-Europa veroveren. 'We gaan Polen lanceren, we gaan het Verenigd Koninkrijk lanceren, we gaan Amerika lanceren, we gaan Canada lanceren.' Maar dat kan niet. Daar heb je geen geld voor, daar ben je veel te klein voor. Je kunt geen tweede Netflix neerzetten. Daar hebben ze niet de mankracht voor, niet de middelen voor en niet het talent voor.

Ze hebben zich een positie aangemeten waarmee ze dachten dat ze heel snel zouden groeien, waardoor ze snel zwarte cijfers kunnen schrijven, en dat is totaal mislukt. Chris Woerts

Daarnaast is het verdere aanbod van Viaplay, naast de uitzendrechten van verschillende grote sporten, volgens Woerts niet interessant voor de kijker: "Niemand is geïnteresseerd in de zoveelste docu of film uit Zweden, Noorwegen of Denemarken. Allemaal gelul. Niemand kijkt ernaar. Ze hebben zich een positie aangemeten waarmee ze dachten dat ze heel snel zouden groeien, waardoor ze snel zwarte cijfers kunnen schrijven. Dat is totaal mislukt. In Nederland trouwens niet, hier hebben ze een hele stabiele basis. Rond de één miljoen abonnees. Maar nu is het natuurlijk de vraag of nu de rechten vrijkomen voor 2025, ze deze kunnen behouden. Raken ze de rechten kwijt, dan is het gelijk einde oefening voor Viaplay in Nederland. Dan gaat meteen de stekker eruit."

Geen interesse in overig aanbod

Of de goede basis van Viaplay in Nederland enkel te danken is aan de Formule 1? "Niet aan de Formule 1, aan Max Verstappen. Het overige aanbod is groeiend gras. Toen ik bij de Eredivisie werkte, hebben we Eredivisie Live gelanceerd. Toen dachten wij: 'We moeten per se ook de Premier Leauge-rechten hebben, want daar is iedereen dol van in Nederland.' En wat blijkt? Het is behang. Mensen kijken niet naar de Premier League en nemen daar geen abonnement voor. Ze hebben er geen extra geld voor over. In zekere zin kan je zeggen dat als het achter een decoder zit, dan kijken er meer mensen naar TOP Oss tegen Dordrecht, dan naar Manchester United tegen Manchester City."

Chris Woerts

Geldinjectie Canal+ en PPF

Eerder deze maand werd bekend dat Viaplay in ieder geval voorlopig uit de brand is geholpen. Canal+ en het Tsjechische investeringsfond PPF hebben 229 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 20 miljoen euro, in het bedrijf geïnjecteerd. Dit tegen 29 procent van de aandelen voor beide partijen, 58 procent in totaal. "Viaplay heeft eigenlijk nu niets meer te vertellen, hè. Canal+ en PPF hebben nu allebei 29 procent, dus een meerderheid van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering", vervolgt Woerts. "Het zal nu heel moeilijk worden om te gaan investeren in de toekomst."

Dat is echt een hele knappe prestatie, zó slecht. Om dit als management te bereiken, moet je echt ziende blind zijn Chris Woerts

Ook de beurs voorspelt weinig goeds: "Als je naar de beurskoers kijkt: die was vorig jaar nog iets van 28 euro per aandeel, en die is vandaag 30 cent. Dat is bijna 98 procent gedaald in een jaar tijd. Dat is echt een hele knappe prestatie, zó slecht. Om dit als management te bereiken, moet je echt ziende blind zijn", aldus Woerts. "Dat is echt ongelofelijk. Ze hebben in Nederland nu een nieuwe CEO aangesteld, Roger Lodewick. Die is vorige week begonnen en begint met Hosanna-verhalen dat het allemaal wel meevalt en onderdeel is van de strategie, maar cijfers liegen niet. Een aandeel is 30 cent - dus niks - waard. Vorig jaar nog 28 euro. Ze zullen kapitaal moeten vergaren om die rechten te behouden, want het nadeel van sportrecht is: ze worden iedere drie jaar duurder."

Viaplay blijft kanshebber voor 2025

Hij vervolgt: "En als het iedere drie jaar duurder is, dan moet je de rat race naar de top volhouden. Nu hebben ze wel vorige week de UFC verlengd in Scandinavië, maar opvallend is dat gister (17 januari, 2024) bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers, ze hebben gezegd: 'Die gaan we pas 22 februari bekendmaken.' Op hun website is een heel document over de strategie gepubliceerd, maar daar wordt met geen woord over Nederland gesproken. Geen woord. Terwijl in andere maanden Nederland altijd werd benoemd als land met vooruitzicht. Gister geen woord over Nederland, dat is opvallend. Maar sluit ze nog niet uit. Viaplay in Nederland is wel winstgevend. Ik denk dat ze gewoon weer mee gaan doen als de rechten op de markt komen."

Bekijk het hele interview met Chris Woerts hieronder.