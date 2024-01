Brian Van Hinthum

Donderdag 18 januari 2024 11:07 - Laatste update: 11:17

Het team van Mercedes gaat langer door met technisch directeur James Allison. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Toto Wolff, die eerder deze week liet weten voor drie jaar bij te tekenen bij de Zilverpijlen. De Duitse renstal heeft nu dus ook de belangrijke technische voorman langer vastgelegd.

Mercedes lijkt druk bezig te zijn met het vastleggen van belangrijke kopstukken binnen het team. De renstal - vorig jaar goed voor de tweede plek bij de constructeurs - wist eerder al teambaas Wolff langer vast te leggen. De Oostenrijker liet afgelopen week in The Telegraph weten voor drie jaar bij te gaan tekenen in Brackley. Daarmee blijft de Mercedes-teambaas voorlopig nog actief als voorman, mede omdat hij op dit moment nog geen geschikte vervanger ziet, zo zegt hij zelf.

Allison verlengt

In navolging van de teambaas, weet men nu ook goed nieuws te melden over Allison. De technisch directeur is sinds 2017 actief binnen de Duitse formatie en tekent nu een 'contract voor langere tijd' bij het team, waardoor hij dus een belangrijke rol gaat spelen richting de regelwijzigingen van 2026. "De Formule 1 heeft mij veel geluk gebracht, maar niks is groter dan het moment dat ik Toto antwoord gaf toen hij mij belde om bij Mercedes te komen. Het is een privilege om dit avontuur voort te zetten en met briljante collega's te blijven werken om te vechten voor kampioenschappen", laat hij in een korte reactie weten.

Wolff tevreden

Ook Wolff blijkt in zijn nopjes met het contractnieuws van zijn collega: "Ik ben verheugd dat James zijn toekomst voor lange termijn aan het team verbonden heeft. Simpel gezegd is hij de meest indrukwekkende technische leider in onze sport. Hij heeft de spirit van een gladiator, samen met een hoop kennis, ervaring en vastberadenheid. Dat maakt hem uniek. Zijn invloed en impact gaat echter nog veel verder dan dat. Ik kijk ernaar uit om langer met hem samen te werken", zegt de Oostenrijker over Allison.