Lars Leeftink

Donderdag 18 januari 2024 19:07 - Laatste update: 19:12

Peter Windsor is van mening dat de FIA met de nieuwe reglementen van het huidige tijdperk in F1, die in 2022 werden ingevoerd, Red Bull Racing in de kaart heeft gespeeld zonder het zelf door te hebben gehad.

In 2022 en 2023 won Red Bull met gemak het kampioenschap bij de constructeurs, terwijl Max Verstappen twee keer met meerdere records wereldkampioen werd. Red Bull is dus het dominante team van het huidige tijdperk in F1. In een livestream op zijn YouTube-kanaal krijgt Windsor de vraag of het mogelijk is dat de FIA in gaat grijpen als Red Bull met drievoudig wereldkampioen Verstappen in 2024 wederom dominant is. "Dat denk ik niet. Liberty Media is wel al bezig met wat ze kunnen doen om het spannender te maken. Daarom hebben we sprintraces en hebben ze het over reverse grids, en dat soort dingen. Daarnaast hebben ze nog DRS-zones, ook al kunnen de auto's elkaar nu veel beter volgen dan bij de oude reglementen. Ze doen alles wat ze kunnen, omdat ze bang zijn dat het racen te saai kan worden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kan Williams in 2024 eindelijk de achterhoede van F1 verlaten?

Nieuwe regels 2022

De FIA besloot voor het seizoen 2022 nieuwe regels door te voeren, zodat het makkelijker zou zijn om auto's te volgen en in te halen. Er waren in 2022 en 2023 meer inhaalacties dan in 2021 het geval was, maar volgens Windsor hebben deze nieuwe regels Red Bull in de kaart gespeeld. Dit omdat de regels een specifiek type auto creëerde waarbij het grondeffect enorm was. "Ze [FIA] hebben deze regels geïntroduceerd om het spannender te maken, om inhaalacties beter mogelijk te maken en het eenvoudiger te maken om voorgangers te volgen. Ze realiseerden zich echter niet, dat ze Adrian Newey enorm in de kaart speelden, door iedereen te dwingen om een grondeffect-auto te ontwerpen, want Newey is de enige ontwerper of aerodynamicus die echt wist wat hij deed, en nog altijd weet wat hij doet. Dat besefte de FIA niet."

Aanpassen regels helpt Red Bull

De nieuwe reglementen, die inmiddels twee jaar worden gebruikt en voor nieuwe auto's en een nieuw tijdperk in F1 hebben gezorgd, hebben volgens Windsor in het voordeel van Red Bull gewerkt. Dit omdat Newey eerder al porpoising had meegemaakt en dus de kennis al had om het op te lossen of in ieder geval te minimaliseren. "Doordat ze met deze regels kwamen, waardoor inhalen makkelijker wordt, hebben ze Red Bull in staat gesteld om een auto te bouwen die overal een seconde sneller is dan de rest. Het toont aan dat je dingen niet moet proberen te repareren tenzij ze echt niet werken. Het was helemaal niet zo dat we meer inhaalacties nodig hadden."