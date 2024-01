Dit is waar en wanneer het nieuwe Formule 1-seizoen van 2024 begint

Jeen Grievink

Het Formule 1-seizoen van 2024 gaat bijna van start, maar waar en wanneer begint het nieuwe racekampioenschap? De F1 heeft dit jaar een bomvol programma en dat betekent dat we extra lang kunnen genieten van het seizoen, te beginnen in maart en met een einde in december. Maar waar, wanneer en hoe gaat het F1-seizoen van 2024 van start? In dit artikel vind je alle informatie die je nodig hebt.

Nu de Formule 1-kalender voor 2024 bekend is, weten we ook waar de koningsklasse van de autosport haar kampioenschap zal gaan aftrappen. Net als in de voorgaande jaren, begint de F1 haar seizoen in 2024 in Bahrein op het Bahrain International Circuit. Wel begint de competitie dit jaar iets eerder dan in 2023. Hoewel de eerste F1 Grand Prix van 2024 op 2 maart op het programma staat, begint het raceweekend officieel al in februari. Op donderdag 29 februari wordt het spits namelijk afgebeten met de allereerste vrije training van het seizoen. Dit is direct dan ook het officiële begin van het eerste race-evenement van 2024. We beginnen het F1-seizoen van 2024 dus - net als vorig jaar - in Bahrein, maar we starten een paar dagen eerder.

F1 Grand Prix Bahrein 2024: datums en tijdstippen

De start van het Formule 1-seizoen van 2024 vindt dus plaats in Bahrein - en dat zal gebeuren op het Bahrain International Circuit, een baan die in 2004 officieel werd geopend en is bedacht door de bekende Duitse baanontwerper Hermann Tilke. De F1 Grand Prix van Bahrein begint met een eerste vrije training op 29 februari om 12:30 uur (Nederlandse tijd). Om 16:00 uur staat dan de tweede vrije training op het programma. Een dag later, op 1 maart, zal om 13:30 uur de derde vrije training worden verreden, alvorens de coureurs om 17:00 uur de strijd met elkaar aangaan in de kwalificatie. Op 2 maart is vervolgens de hoofdrace - en dus de officiële seizoensopener. De Grand Prix van Bahrein begint om 16:00 uur.

F1 Grand Prix van Bahrein Datum Tijd Eerste vrije training 29 februari 2024 12:30 - 13:30 Tweede vrije training 29 februari 2024 16:00 - 17:00 Derde vrije training 1 maart 2024 13:30 - 14:30 Kwalificatie 1 maart 2024 17:00 - 18:00 Race 2 maart 2024 16:00 - 18:00

F1-seizoen 2024 begint met races op zaterdag

Het Formule 1-seizoen van 2024 begint dus met de F1 Grand Prix van Bahrein op 2 maart. Maar wie goed naar de kalender kijkt, zal opmerken dat 2 maart op een zaterdag is. De eerste race van het jaar zal dus niet op een zondag verreden worden, iets dat doorgaans gebruikelijk is in de Formule 1. Waarom dat is? Dat heeft alles te maken met de Ramadan. De Islamitische vastenmaand begint op zondag 10 maart, het moment waarop eigenlijk de tweede race van het jaar, de Grand Prix van Saoedi-Arabië, op het programma zou staan. Deze race is daarom een dag naar voren gehaald, wat erin resulteert dat ook de openingsrace in Bahrein een dag verschoven moest worden. De F1-teams hadden anders een dag minder reistijd gehad om van Bahrein naar Saoedi-Arabië te komen en dat was absoluut niet wenselijk geweest.

Voorpret met testdagen in Bahrein

Niet alleen de eerste race van het Formule 1-seizoen van 2024 wordt verreden in Bahrein, ook de testdagen vinden plaats in Sakhir. Het F1-karavaan strijkt daarom al halverwege februari neer op de eilandstaat in de Perzische Golf. Voor wie dus al wat eerder wil genieten van de nieuwe auto's en de coureurs in actie wil zien, kan vanaf woensdag 21 februari voor de televisie kruipen. Dan gaat de testweek, die officieel geen week maar slechts drie dagen beslaat, van start. Tussen 08:00 uur en 17:00 uur (Nederlandse tijd) zullen de auto's en de coureurs op de baan te zien zijn. De testdagen worden afgesloten op vrijdag 23 februari. Vervolgens hebben de teams nog één week de tijd om zich voor te bereiden op de officiële aftrap van het 2024-seizoen: de F1 Grand Prix van Bahrein.

Waar Grand Prix Bahrein kijken?

De Grand Prix van Bahrein wordt zoals gezegd op zaterdag 2 maart om 16:00 uur Nederlandse tijd verreden, maar waar en hoe kun jij de opener van het 2024-seizoen live kijken? Heb je al een abonnement bij Viaplay of F1 TV Pro, dan zit je gebakken. Zij zenden alle sessies live uit en bieden in veel gevallen ook een voor- en nabeschouwing. Viaplay biedt overigens nog meer (sport)content en hier kun je lezen wat en hoeveel dat je per maand kost.

Heb je geen abonnement op één van de streamingsplatformen, dan kun je uitwijken naar RTL Deutschland. Dit kanaal zit bij veel televisieaanbieders standaard in het pakket en zij zenden de openingsrace in Bahrein gratis live uit. Sommige Nederlanders hebben ook de Belgische tv-zender Tipik in hun pakket zitten. Ook daar kun je terecht voor de F1 Grand Prix van Bahrein, want zij zenden alle(!) races live en gratis uit. Klein minpuntje: het commentaar is wel in het Frans.

Is al het bovenstaande geen optie voor jou, maar wil je de F1 Grand Prix van Bahrein ook niet volledig aan je voorbij laten gaan? Dan kun je nog terecht bij Ziggo Sport of de NOS. Eerstgenoemde zendt van alle racesessies een samenvatting uit. De NOS beperkt zich tot de samenvatting van de race. Deze is gratis voor iedereen te zien op NPO1. Uiteraard kun je de seizoensopener in Bahrein ook - zoals je inmiddels gewend bent - live volgen via het liveblog van GPFans.

