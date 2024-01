Wat kost Viaplay in 2024? Dit is de prijs voor een maandabonnement

Jeen Grievink

16 januari 2024

Viaplay biedt in Nederland een maandabonnement aan om de Formule 1 live te kunnen kijken. Maar wat is de prijs voor deze streamingsdienst in 2024? Welke kosten moet je maken om de F1 weer een heel seizoen lang te kunnen kijken? Wij zochten het uit en doken in de abonnementsprijzen bij Viaplay.

Viaplay is een streamingsdienst die onderdeel uitmaakt van het gelijknamige concern Viaplay Group, waarvan het hoofdkantoor zich in Zweden bevindt. Hoewel Viaplay een breed aanbod aan on-demanddiensten heeft, is het in Nederland vooral bekend als aanbieder van de Formule 1-uitzendingen. In het voorjaar van 2021 werd bekend dat de streamingsdienst de uitzendrechten per 2022 over zou nemen van Ziggo. Viaplay kende absoluut geen vlekkeloos begin in ons kleine kikkerlandje, maar met het Formule 1-seizoen van 2024 voor de deur, maken ze zich toch alweer op voor hun derde jaar als exclusieve aanbieder van de sport. Echter, de prijzen voor een abonnement blijven alsmaar stijgen. De vraag luidt dan ook: wat kost Viaplay in 2024?

Prijs Viaplay-abonnement in 2024 per maand

Een abonnement bij Viaplay is geen goedkope aangelegenheid. Hoewel de Zweedse streamingsdienst nog aantrekkelijk van start ging in Nederland in 2022 met een maandprijs van 9,99 euro, werd het daarna in een rap tempo duurder. Datzelfde jaar nog verhoogde het Zweedse bedrijf de prijs naar 13,99 euro per maand. Inmiddels betaal je al 15,99 euro per maand als je een maandabonnement neemt bij Viaplay. Mensen die via het platform iTunes van Apple een abonnement afsluiten, betalen zelfs 17,99 euro per maand. Voorheen bood de streamingsdienst nog de optie om - tegen een in verhouding lagere maandprijs - een jaarabonnement te nemen, maar deze mogelijkheid is inmiddels geschrapt.

Wil je dus ook in 2024 via Viaplay de Formule 1 kijken in Nederland, dan zal je relatief diep in de buidel moeten tasten. Gelukkig zijn er ook alternatieven en is het zelfs mogelijk om (deels) gratis naar de F1-races te kijken tijdens het 2024-seizoen.

Hogere prijzen Viaplay in 2024 niet uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat Viaplay in 2024 de prijzen van haar abonnement weer verder verhoogt. Tot op heden heeft de streamingsdienst iedere mogelijkheid aangegrepen om de maandprijs verder op te schroeven. Dit deed men onlangs ook in Scandinavië, waar het haar roots heeft liggen. In Zweden werd de pakketprijs met 27 procent verhoogd. Viaplay gaf echter al snel aan dat deze prijsstijging geen voorbode was voor een verhoging van de maandprijs op de Nederlandse markt. Desondanks wordt er door critici al veelvuldig gespeculeerd over een prijs van om en nabij de 20 euro per maand in Nederland op termijn.

F1 kijken bij Viaplay kan in 2024 (nu nog) voor 15,99 per maand

Viaplay financieel in zwaar weer

Viaplay verkeert al enige tijd in financieel zwaar weer. Het Zweedse bedrijf draait verlies en moest recent met een reddingsplan op de proppen komen om overeind te blijven. Men voerde gesprekken met investeerders en schuldeisers en wist een akkoord te bereiken om de schulden grotendeels om te zetten in aandelen. Ook bracht het bedrijf 4 miljard aan nieuwe aandelen op de markt die voor 1 Zweedse kroon per stuk konden worden opgekocht. Dit moet omgerekend zo'n 350 miljoen euro in het laatje gaan brengen. Desondanks blijft de situatie kritiek en is het nog maar de vraag hoe lang Viaplay haar hoofd boven water weet te houden. Verdere prijsstijgingen van het streamingsplatform zouden een makkelijke manier zijn om snel extra inkomsten te genereren.

F1 en andere raceklassen bekijken bij Viaplay

Een maandabonnement bij Viaplay is met 15,99 euro misschien niet goedkoop, maar gelukkig krijg je er wel meer voor terug dan alleen toegang tot de live-uitzendingen van de Formule 1. Wanneer je een abonnement neemt bij Viaplay, krijg je toegang tot alles wat het streamingsplatform te bieden heeft. Naast de F1 kun je ook live kijken naar de andere raceklassen, zoals de Formule 2, Formule 3 en Porsche Mobil 1 Supercup.

De Porsche Mobil 1 Supercup kijk je live bij Viaplay

Wat krijg je nog meer voor €15,99 per maand?

Naast al het racegeweld, kun je bij Viaplay ook terecht voor andere populaire sporten, zoals voetbal en darts. Zo heeft Viaplay de uitzendrechten van onder meer de Premier League en de Bundesliga. Daarnaast heeft Viaplay ook tal van series en films in haar assortiment en is er ook een speciale programmering voor de kids. Kijk bijvoorbeeld naar de seizoenen van The Real Housewives of stream films als White House Down en Nova Zembla.

Ook kinderen kunnen hun hart ophalen met het aanbod van Viaplay. De allerkleinsten kunnen kijken naar populaire series zoals Bing, Woezel & Pip en Cocomelon, terwijl de iets ouderen aan de buis gekluisterd kunnen zitten bij boeiende klassiekers als Madagascar, Shrek en Spirit.

Bespaar geld door Viaplay-account te delen

Vind jij 15,99 euro per maand voor een abonnement bij Viaplay te duur? Overweeg dan eens om een account te delen met een familielid, goede vriend of collega. Op één account kun je namelijk twee streams tegelijkertijd bekijken. Verder staat Viaplay het toe om vijf verschillende apparaten aan één account te koppelen. Een apparaat is bijvoorbeeld een computer, mobiele telefoon, tablet, gameconsole of een smart-tv. Deel jij je account met iemand anders, ook wel account sharing genoemd, dan kun je de kosten splitten en betaal je nog maar een kleine 8 euro per maand voor een abonnement.