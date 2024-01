Mercedes, Alpine én Red Bull onthullen lanceerdatum, Wolff tekent voor drie jaar bij | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 15 januari 2024 21:45

In deze GPFans Recapnemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker stevenen we af op de start van het nieuwe seizoen. De eerste twee weken van januari zitten er alweer op en we beginnen steeds meer te weten te komen over het nieuwe seizoen, met name de data waarop het doek van de nieuwe Formule 1-bolides gaat. Zo maakten op maandag Red Bull, Mercedes én Alpine allemaal bekend wanneer dat mooie moment voor hen te wachten staat. Toto Wolff had daarnaast heel ander nieuws: de Mercedes-voorman heeft zijn contract met drie seizoenen verlengd.

Ford over samenwerking met Red Bull: 'Werken goed samen, moet nog heel wat gebeuren'

Mark Rushbrook, die Global Director of Ford Performance is, heeft een update gegeven over de samenwerking met het Red Bull Racing van Max Verstappen. Ford keert vanaf 2026 als partner van de regerend wereldkampioen terug in F1 en de voorbereidingen zijn achter de schermen in volle gang. Ford moet toegeven dat er 'nog veel moet gebeuren' om in 2026 met Red Bull klaar te zijn voor en rol als leverancier in F1. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes en Alpine maken lanceerdatum auto 2024 bekend

Als vijfde en zesde team hebben Mercedes en Alpine maandag de lanceerdatum van de auto voor 2024 geopenbaard. Zowel Alpine als Mercedes gaan in 2024 hun auto voor komend seizoen in februari voor het eerst aan de buitenwereld tonen. Beide formaties zullen toch op beterschap hopen in 2024. Mercedes moest het doen met een tweede plek bij de constructeurs, daar waar het graag voor titels wil vechten. Alpine eindigde in 2023 grijs in de middenmoot. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes-teambaas Wolff tekent voor drie jaar bij: 'Ik ga nergens heen'

Toto Wolff zal nog minimaal drie seizoenen aanblijven als teambaas van Mercedes. De Oostenrijker is erop gebrand om weer wereldtitels te verzamelen, maar wijst wel naar een enorme uitdaging. De Mercedes-voorman vertelt in gesprek The Telegraph over zijn plannen voor de toekomst en is dus de komende jaren nog aanwezig in de paddock. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Racing maakt lanceerdatum RB20 bekend: 15 februari

Red Bull Racing heeft als zevende team de lanceerdatum van haar auto geopenbaard. De RB20 gaat op 15 februari, een dag na Mercedes en twee dagen na Ferrari, voor het eerst uit de doeken gedaan worden. De RB20 zal de opvolger worden van de succesvolle RB18 en RB19 die in 2022 en 2023 ervoor hebben gezorgd dat Max Verstappen met meerdere records twee keer wereldkampioen kon worden en de onthullingsdatum is nu dus bekend. Meer lezen? Klik hier!

Dakar-coureur Carles Falcón (45) overlijdt week na val aan zijn verwondingen

Triest nieuws vanuit de Dakar Rally, die op dit moment plaatsvindt aan Saoedi-Arabië. De Spaanse motorcoureur Carles Falcón is namelijk één week na zijn flinke val in de tweede etappe van de rally op 45-jarige leeftijd overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt zijn team, TwinTrail Racing Team, op Instagram. Meer lezen? Klik hier!