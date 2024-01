Lars Leeftink

Maandag 15 januari 2024 08:51 - Laatste update: 08:57

Mark Rushbrook, die Global Director of Ford Performance is, heeft een update gegeven over de samenwerking met het Red Bull Racing van Max Verstappen. Ford keert vanaf 2026 als partner van de regerend wereldkampioen terug in F1 en de voorbereidingen zijn achter de schermen in volle gang. Ford moet toegeven dat er 'nog veel moet gebeuren' om in 2026 met Red Bull klaar te zijn voor en rol als leverancier in F1.

In gesprek met Motorsport.com zegt Rushbrook dat Ford tot nu toe tevreden is over de keuze om samen te gaan werken met Red Bull Racing, dat in het nieuwe tijdperk het dominante team is gebleken. "We werken erg goed samen met Red Bull. Ze zijn onze partners en onze focus is op winnen. Wij willen dat dat mogelijk is en hebben gezocht naar de beste partner." Het bedrijf zal in het nieuwe tijdperk, dat dus in 2026 begint, als focus hebben om net zo dominant te zijn met Red Bull als in 2022 en 2023 het geval was en zal het succes dat Honda had als leverancier van Red Bull een vervolg willen geven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey ontving aanbieding vanuit de ruimtevaart, maar "motorracen is fascinerender"

Goed voorbereiden op 2026

Toch weet ook Ford dat het hard moet werken om een goede voorbereiding te hebben en klaar te zijn voor 2026. Het is ook voor het bedrijf een tijdje geleden dat het actief was in F1, zo weet Rushbrook. Mede daarom stelt hij dat er nog veel werk aan de winkel is. "We hebben afgelopen jaar flink wat progressie geboekt, maar om in 2026 goed voorbereid op de grid te staan moet er nog heel wat gebeuren." Ford was namelijk in het verleden al actief in F1, onder meer als eigenaar van Cosworth. Het leverde onder meer motoren aan Benetton en Jaguar.

Andere raceklassen

Ondanks dat Rushbrook er niet al te veel over kan zeggen namens Ford, zijn de geruchten wel daar dat Ford in de toekomst ook in andere raceklassen actief wil zijn en wellicht ook daar de samenwerking met Red Bull aan zal gaan. "Ze [Red Bull] zitten in veel verschillende vormen van motorsport. Wij zitten ook in het WRC. Het is waar dat we met mogelijke partners praten, we zullen zien hoe dat zich ontvouwt."