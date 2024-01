Jan Bolscher

Maandag 15 januari 2024 07:58

Red Bull-ontwerper Adrian Newey vertelt dat hij ooit een aanbieding van een Amerikaans bedrijf heeft gehad om te komen werken aan een ruimtevaartuig, maar dat hij de autosport uiteindelijk toch interessanter vond.

Newey is een levende legende in de Formule 1-paddock en wordt gezien als één van de beste ingenieurs uit de racewereld. De Brit is al jaren bij Red Bull Racing actief als Chief Technical Officer en heeft daarmee een zeer grote rol gespeeld in het succes van de formatie uit Milton Keynes. Zo komt onder andere het ontwerp voor de RB19, de auto die het seizoen van 2023 volledig heeft gedomineerd, uit zijn koker. Toch had het zomaar gekund dat hij voor een ander carrièrepad had gekozen.

Artikel gaat verder onder video

Ruimtevaartkunde

In eerste instantie wilde Newey namelijk aan de slag in de luchtvaart- en ruimtevaartkunde, maar uiteindelijk bleek zijn passie bij het racen te liggen. In gesprek met Top Gear wordt hem voorgelegd dat een ruimtevaartuig uit de koker van de Brit, toch leuk zou zijn geweest: "Gevaarlijk vooral, denk ik. Het is een vereiste dat ze in één geheel weer terugkomen", reageert Newey met een knipoog.

Aanbieding afgeslagen

De Brit heeft echter wel eens een aanbieding vanuit de ruimtevaart ontvangen: "Ongeveer tien jaar geleden heeft een Amerikaans bedrijf me wel gebeld, om te vragen of ik interesse zou hebben om bij hen te komen werken aan een ruimtevaartuig", klinkt het. "Het zou fascinerend zijn geweest, maar ik vind motorracen fascinerender. De ontwikkeling in het motorracen gaat ongekend hard. Daar hou ik van."