Toto Wolff zal nog minimaal drie seizoenen aanblijven als teambaas van Mercedes. De Oostenrijker is erop gebrand om weer wereldtitels te verzamelen, maar wijst wel naar een enorme uitdaging.

De 52-jarige Wolff is sinds 2013 onderdeel van Mercedes toen hij 33 procent van de aandelen van het team overnam. Vanaf 2014 tot en met 2021 was het team uitermate succesvol en wist het alle constructeurstitels te verzamelen en qua rijderskampioenschappen liep het team alleen die van 2021 mis. Sinds de introductie van het nieuwe reglement in 2022 heeft Mercedes de plank misgeslagen en in The Telegraph legt Wolff uit dat hij erop gebrand is om Red Bull Racing weer te verslaan.

'Beste rendement is winnen'

Wolff legt uit dat hij samen met de andere aandeelhouders, Jim Ratcliffe (eigenaar INEOS) en Mercedes-voorzitter Ola Källenius heeft besloten om aan te blijven. Volgens eigen zeggen doet hij dit in het belang van het Formule 1-team. "Ik denk dat het belangrijkste tussen ons drieën is dat we elkaar vertrouwen. Uiteindelijk wil ik als aandeelhouder zelf het beste rendement op mijn investering. En het beste rendement is winnen."

'Nog één periode'

Wel heeft Wolff nagedacht over een eventuele vervanger als teambaas van Mercedes, maar hij kon simpelweg niemand vinden met de juiste kwalificaties. "Ik ga niet proberen me vast te klampen aan een positie waarvan ik denk dat iemand het beter gaat doen dan ik. Ik zorg ervoor dat ik mensen om me heen heb die me het tegendeel kunnen vertellen. Uiteindelijk hebben we met z'n drieën besloten: 'Laten we het nog een keer doen'", aldus Wolff. Daarnaast zet hij zijn contractverlenging kracht bij door te stellen dat hij nergens heen gaat.

Het doel is om uiteindelijk weer terug te keren naar de top van de koningsklasse, maar wel wijst Wolff naar de immense opgave om Red Bull Racing van de troon te stoten. Hij beschrijft het dan ook als het beklimmen van Mount Everest.