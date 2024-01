Red Bull Racing maakt lanceerdatum RB20 bekend: 15 februari

Lars Leeftink

Maandag 15 januari 2024 16:04 - Laatste update: 16:15

Red Bull Racing heeft als zevende team de lanceerdatum van haar auto geopenbaard. De RB20 gaat op 15 februari, een dag na Mercedes en twee dagen na Ferrari, voor het eerst uit de doeken gedaan worden.

De RB20 zal de opvolger worden van de succesvolle RB18 en RB19 die in 2022 en 2023 ervoor hebben gezorgd dat Max Verstappen met meerdere records twee keer wereldkampioen kon worden. In 2024 zal Sergio Pérez, die nog tot eind 2024 contract heeft, voor het vierde seizoen op rij zijn teamgenoot zijn. Het doel van Red Bull Racing: wederom kampioen worden bij de coureurs en constructeurs.

Late lanceerdatum

In vergelijking met de andere teams is 15 februari een late lanceerdatum. Na Williams, Stake F1 Team (allebei 5 februari), Alpine (7 februari), Aston Martin (12 februari), Ferrari (13 februari) en Mercedes (14 februari) is Red Bull voor nu het laatste team dat haar nieuwe livery en auto aan de buitenwereld gaat tonen. Van Haas, McLaren en AlphaTauri hebben we nog geen datum.