Mercedes en Alpine maken lanceerdatum auto 2024 bekend

Lars Leeftink

Maandag 15 januari 2024 10:09 - Laatste update: 10:41

Als vijfde en zesde team hebben Mercedes en Alpine maandag de lanceerdatum van de auto voor 2024 geopenbaard. Zowel Alpine als Mercedes gaan in 2024 hun auto voor komend seizoen in februari voor het eerst aan de buitenwereld tonen.

Alpine, dat in 2024 weer in F1 actief zal zijn met Pierre Gasly en Esteban Ocon als coureurs en vorig jaar zesde werd bij de constructeurs, gaat op 7 februari haar F1-auto lanceren. Dit gaat het tegelijkertijd doen met de hypercar, die in 2024 in de WEC onder meer bestuurd gaat worden door Mick Schumacher. Na Williams en Stake F1 Team (allebei 5 februari) zal het, voor nu, het derde team zijn dat met de lancering van de auto komt. Dit is natuurlijk nog in afwachting van de lanceerdatums van de vier overige teams.

Artikel gaat verder onder video

F1 🤝 WEC



Join us on the 7th of February for an Alpine Motorsports Season Launch. pic.twitter.com/wtEm5R6SNT — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 15, 2024

Mercedes wat later

Mercedes gaat de livery van de W15 lanceren op 14 februari in Silverstone. Het team zal, na Williams, Stake F1 Team (allebei 5 februari), Alpine (7 februari), Aston Martin (12 februari) en Ferrari (13 februari) voorlopig het vijfde team zijn dat haar auto aan de buitenwereld gaat tonen. Red Bull Racing, AlphaTauri, McLaren en Haas moeten nu nog als enige teams de lanceerdatum van hun auto bekend gaan maken.

Mercedes heeft het tijdens het begin van het nieuwe tijdperk in F1 behoorlijk lastig gehad. In 2022 en 2023 kreeg het dominante team van het vorige tijdperk te maken met porpoising en bleek het tevens lastig om een goed concept te vinden. Mede hierdoor won het team maar één race tijdens de afgelopen twee seizoenen en werden de Silver Arrows derde en tweede bij de constructeurs.