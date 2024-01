Wolff prijst mogelijke opvolger Hamilton, 'Steiner en Haas uit elkaar door onenigheid' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Vrijdag 12 januari 2024 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Toto Wolff is zwaar onder de indruk van Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli en stelt dat hij weleens de opvolger van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton kan worden. Red Bull Racing heeft door dat de concurrentie probeert de RB19 te kopieren, maar stelt dat er meer nodig is om het team uit te dagen en F1-journalist Lawrence Barretto wijst naar onenigheid tussen Gene Haas en Guenther Steiner, waardoor de breuk is ontstaan. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Fotograaf Van Eldik zag onderonsje Verstappen en Alonso: "Fernando werd er gek van"

Frits van Eldik, die als fotograaf al bij ruim 400 races in F1 aanwezig was, heeft bijzondere momenten meegemaakt met onder meer Max Verstappen en Fernando Alonso die hij zich nog goed kan herinneren. "Na afloop van de Grand Prix van Monaco stond ik toevallig bij Max en Alonso. Alonso stond bij te komen, en Max staat de hele race van Alonso te analyseren, tot Alonso er ook gek van werd", zo vertelt hij in de DRS: De Race Show-podcast. Hele artikel lezen? Klik hier

Mercedes introduceert nieuwe technologie om 'veiligste' Safety Car ooit te creëren

Het Mercedes F1-team gaat een samenwerking aan met Luminar, een technologisch bedrijf in de auto-industrie. Ze zullen de "veiligste" Safety Car creëren in de geschiedenis van de Formule 1 voor het seizoen van 2024. Het gaat om een nieuwe techniek met lasers. De lasers kunnen vervolgens een real-time 3D-kaart maken van de omgeving voor de Safety Car. Op die manier kan Mayländer veel veiliger het gas in trappen en op hoge snelheid rijden tijdens een neutralisatie. Hele artikel lezen? Klik hier

Gene Haas

Barretto over Steiner: "Contract liep eind 2023 af, werd door onenigheid niet verlengd'

F1-journalist Lawrence Barretto gaat er vanuit dat een conflict over de toekomst van het team tussen Gene Haas en Guenther Steiner uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van de voormalig teambaas. "Ik heb begrepen dat Steiner en eigenaar Gene Haas verschillende visies hadden op de toekomst van de ploeg en dat daarom besloten werd om ieder hun eigen weg te gaan." Hele artikel lezen? Klik hier

Red Bull laat rivalen weten dat ze meer moeten doen dan RB19 kopiëren: "Levert niks op"

Volgens Red Bull-technisch directeur Pierre Waché, kunnen de concurrenten van het Oostenrijkse team de RB19 wel kopiëren, maar is daarmee een stap voorwaarts niet gegarandeerd. De Fransman wijst namelijk naar de belangrijkste component en dat is het begrijpen van het concept. "Als je maar gewoon kopieën maakt puur voor het kopiëren, dan werkt dat niet. Je moet de kennis hebben en ook weten wat je wilt bereiken", zo vertelt hij bij Autosport.

Andrea Kimi Antonelli

Wolff lovend over Mercedes-junior en mogelijke opvolger Hamilton: "Kan geweldig worden"

Toto Wolff heeft complimenten uitgedeeld aan een van zijn juniorrijders: Andrea Kimi Antonelli. De teambaas van Mercedes denkt dat het jonge, Italiaanse talent het ver kan schoppen in de autosport. Antonelli zou eventueel de opvolger kunnen worden van Lewis Hamilton in de Formule 1. "Hij moet laten zien dat hij klaar is voor een zitje in de Formule 1, maar eerst gaan we ons volledig op de Formule 2 concentreren", aldus Wolff. Hele artikel lezen? Klik hier