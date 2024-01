Vincent Bruins

Toto Wolff heeft complimenten uitgedeeld aan een van zijn juniorrijders: Andrea Kimi Antonelli. De teambaas van Mercedes denkt dat het jonge, Italiaanse talent het ver kan schoppen in de autosport. Antonelli zou eventueel de opvolger kunnen worden van Lewis Hamilton in de Formule 1.

Antonelli werd meermaals Europees kampioen in het karten, voordat hij halverwege 2021 de overstap maakte naar de autosport. In 2022 begon de 17-jarige uit Bologna aan zijn eerste volledige seizoenen in de Formule 4. Hij werd Italiaans kampioen met 13 overwinningen in 20 races en Duits kampioen met 9 overwinningen in 15 races. Antonelli schreef ook nog de Formule 4 Cup op zijn naam bij de FIA Motorsport Games. Vorig jaar sleepte hij de titels binnen in de Formule Regional-kampioenschappen in het Midden-Oosten en in Europa met 8 overwinningen. Ook in het Italiaans GT-kampioenschap maakte hij meteen een goede indruk. Als gastrijder won hij de seizoensopener op Misano, terwijl het zijn eerste keer was achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3. Antonelli wordt al sinds 2019 gesteund door Mercedes.

Volledig op F2 concentreren

"Zijn resultaten in het karten waren al indrukwekkend en toen maakte hij de stap naar de formuleklasses waar hij elk seizoen in zijn debuutjaar won," vertelt Wolff over Antonelli bij Speedweek.com. "Maar we moeten voorzichtig aan doen, omdat er een heleboel hype rondom Kimi is. Hem in de F2 zetten is een grote stap, omdat deze auto's zwaarder zijn en veel meer vermogen hebben. Als we hem de tijd geven en niet van hem verwachten om alles in zijn eerste seizoen te overtreffen, dan denk ik dat hij geweldig kan worden in deze sport."

"We zullen zien hoe het gaat in de Formule 2. Ze zullen nieuwe auto's hebben, wat een voordeel voor hem is. Echter, er zijn een aantal andere geweldige deelnemers die aan hun tweede Formule 2-seizoen beginnen dit jaar en zij worden ook hoog gewaardeerd." De Oostenrijker benadrukt dat het niet uitmaakt hoelang Antonelli aan de Formule 2 meedoet. "Hij moet laten zien dat hij klaar is voor een zitje in de Formule 1, maar eerst gaan we ons volledig op de Formule 2 concentreren."