Brian Van Hinthum

Woensdag 3 januari 2024 17:08

Het team van Mercedes loopt met de teleurstellende auto's nu al twee jaar achter de feiten aan en men kan maar niet meedoen om de prijzen. Karun Chandhok hoopt in 2024 op een betere auto, want volgens hem hebben de Zilverpijlen het beste coureursduo op de grid.

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit er na een lang jaar met 22 races op. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men in 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld.

Seizoen Lewis

Inmiddels zijn we natuurlijk alweer in 2024 aanbeland en dat wordt een jaar waarin de formatie van Toto Wolff opnieuw probeert aan te haken bij het team van Mercedes. Chandhok neemt het seizoen van Hamilton en Mercedes onder de loep: "Als geheel was het een solide seizoen voor Lewis. Maar hij geeft niks om derde worden in het wereldkampioenschap. Ik denk dat wanneer je hem vraagt hoe vaak hij derde is geworden, hij het waarschijnlijk niet weet. Hij bestaat om te winnen", stelt de analist bij de Sky Sports F1-podcast.

Beste duo

Chandhok vervolgt: "De grootste vraag voor mij volgend seizoen is wat Mercedes gaat leveren aan de coureurs", stelt de voormalig coureur. Hij is van mening dat Hamilton en George Russell tot mooie dingen in staat zijn bij het krijgen van een goede wagen: "Ik geloof nog steeds dat ze het beste rijdersduo op de grid hebben. Dat is al zo sinds ze George getekend hebben. Als neutrale kijker wil de hele wereld ze zien vechten tegen Max en Ferrari voor het wereldkampioenschap."