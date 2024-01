Lars Leeftink

Vrijdag 12 januari 2024 09:41 - Laatste update: 09:43

Woensdag kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Guenther Steiner in 2024 niet de teambaas van Haas zal zijn. Gene Haas, de eigenaar van het F1-team, heeft besloten afscheid te nemen van de populaire teambaas. Het wordt echter steeds duidelijker dat dit niet op een soepele manier is gegaan en dat het wellicht helemaal geen ontslag was.

Dit weet Lawrence Barretto van Formula1.com te melden op X. Volgens Barretto hadden Gene Haas en Steiner een conflict over de strategie voor de toekomst, iets waar ze het uiteindelijk niet eens over konden worden. Gene Haas besloot uiteindelijk het contract van Steiner vroegtijdig te beëindigen. "Ik heb begrepen dat Steiner en eigenaar Gene Haas verschillende visies hadden op de toekomst van de ploeg en dat daarom besloten werd om ieder hun eigen weg te gaan." Toch blijkt dit niet helemaal de waarheid te zijn, want volgens Barretto had Steiner geen contract voor het seizoen 2024.

Aflopend contract Steiner

Steiner, die sinds het debuut van Haas in F1 de teambaas was, ontbrak in het persbericht van Haas en kreeg niet de kans om quotes te leveren voor het persbericht. Zijn rol wordt overgenomen door Ayao Komatsu, terwijl Gene Haas liet weten klaar te zijn met de tiende plaats bij de constructeurs. Volgens eerdere geruchten kon Steiner niet eens afscheid nemen van zijn collega's. De beslissing van Gene Haas komt deels voort uit het feit dat Steiner, zo blijkt, een aflopend contract had bij Haas [tot eind 2023] en deze door de onenigheid niet werd verlengd. "Ik geloof dat het contract van Steiner eind vorig jaar afliep. Na de onenigheid over de toekomststrategie werd dat contract niet verlengd."