Lars Leeftink

Vrijdag 12 januari 2024 08:04

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing sinds het debuut van het team in 2005, is volgens Peter Windsor de voornaamste reden dat Adrian Newey naar Red Bull kwam en daar nog steeds werkt en tevens de reden dat Max Verstappen inmiddels drievoudig wereldkampioen is.

In een livestream op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op de rol van Horner, die met Red Bull bezig is aan zijn tweede dominante periode na de periode 2010 tot eind 2013 met Sebastian Vettel ook meegemaakt te hebben. Horner speelde een belangrijke rol bij het overtuigen van Newey, die van 1997 tot eind 2005 werkte voor McLaren. "Vanaf dag één, het moment dat hij [Horner] die baan bij Red Bull accepteerde, wist hij dat hij Adrian Newey moest hebben. Hij overtuigde Dietrich Mateschitz [medeoprichter Red Bull] dat wat er ook gebeurde, ze moesten Adrian hebben. En Dietrich vertrouwde Christian, en ze hebben Adrian naar Red Bull kunnen krijgen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mexicaans medium boos op Verstappen: "Hij kleineert Pérez door om Norris te vragen'

Verstappen geen succes zonder Horner

Volgens Windsor was Verstappen nooit een drievoudig wereldkampioen geweest als hij iemand anders dan Horner als teambaas heeft gehad. Ook, zo zegt Windsor, omdat Horner er wel in is geslaagd om Newey lang bij Red Bull te houden. "Ron [Dennis, oud CEO van McLaren] en Frank Williams [voormalig teambaas Williams] lukten het niet om Adrian Newey te houden, maar Christian heeft wel Adrian Newey kunnen houden al deze jaren. Max had niet de carrière gehad die hij nu heeft, en Red Bull zou Adrian niet hebben gehad, als Christian Horner er niet was geweest. Of dat Christian een superster maakt op hetzelfde niveau als Max Verstappen, dat laat ik aan anderen over."

Horner nu CBE

Horner kreeg, daar waar voormalig McLaren CEO Dennis geridderd gaat worden, een paar weken geleden te horen dat hij een unieke onderscheiding krijgt van King Charles III: Commander of the British Empire (CBE). Volgens Windsor meer dan terecht als mensen de Formule 1 hebben gevolgd. "De ingrediënten samen laten komen, en samen laten werken over langere tijd, daarin heeft Christian geweldig werk geleverd, en hij verdient daarom zijn CBE [Commander of the British Empire]."