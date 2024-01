Vincent Bruins

Het Mercedes F1-team gaat een samenwerking aan met Luminar, een technologisch bedrijf in de auto-industrie. Ze zullen de "veiligste" Safety Car creëren in de geschiedenis van de Formule 1 voor het seizoen van 2024.

De Safety Car wordt al sinds 2000 bestuurd door Porsche Carrera Cup Deutschland-kampioen en DTM-racewinnaar Bernd Mayländer. Mercedes-Benz, later Mercedes-AMG, was decennialang de exclusieve Safety Car-leverancier voor de koningsklasse van de autosport. Tegenwoordig zet de Duitse autogigant de AMG GT Black Series in met 730 paardenkrachten en de Medical Car is de Mercedes-AMG GT 63 S. Sinds 2021 is Aston Martin erbij gekomen en de twee merken wisselen elkaar af. De nieuwe Vantage heeft 535pk en de DBX707 wordt als Medical Car gebruikt. De Vantage heeft meer vermogen gekregen vergeleken met het straatmodel en wat meer downforce, en er zijn aanpassingen gemaakt aan onder andere de ophanging om hem wat sneller te maken. Toch wordt er door de coureurs vaak genoeg geklaagd over de snelheid van de Safety Cars.

Lasers

Luminar en Mercedes hopen een nieuwe oplossing voor dit probleem te hebben: LiDAR, wat staat voor Light and Detection Ranging. LiDAR kan, gekoppeld aan AI-software, op hoge snelheid objecten in de verte zien, zoals vuil of kleine brokstukken op de baan tot 250 meter en grotere objecten tot 500 meter. De lasers kunnen vervolgens een real-time 3D-kaart maken van de omgeving voor de Safety Car. Op die manier kan Mayländer veel veiliger het gas in trappen en op hoge snelheid rijden tijdens een neutralisatie. Hij zal precies weten waar de brokstukken liggen en kan het veld daar doorheen leiden. Luminar en Mercedes werken samen om deze technologie ook in de productieauto's van Mercedes te integreren. Het lijkt erop dat de Aston Martin nog niet voorzien zal zijn met LiDAR in 2024.