Guenther Steiner heeft zijn koffers moeten pakken bij het Haas F1 Team. Afgelopen woensdag werd aangekondigd dat hij niet langer de teambaas zou zijn van de Amerikaanse Formule 1-renstal. Steiner wordt vervangen door Ayao Komatsu, maar wie is hij eigenlijk?

Het Haas F1 Team werd in april van 2014 opgericht en is de eerste constructeur met een Amerikaanse licentie sinds Parnelli, Penske en Shadow die midden jaren 70 actief waren in de koningsklasse. De equipe van Gene Haas, die deels is gevestigd in Kannapolis, North Carolina en deels in het Engelse Banbury, wilde al in 2015 haar debuut maken, maar besloot dit te verlaten naar 2016. Met Romain Grosjean en Esteban Gutiérrez werden ze achtste in het kampioenschap in hun eerste seizoen. Laatstgenoemde scoorde 0 van de 29 punten en werd vervangen door Kevin Magnussen. Haas maakte vervolgens in 2018 haar beste jaar mee met P5 in de eindstand. Daarna zijn ze nooit meer in de top zeven geëindigd. In 2020 sleepten ze slechts 3 punten binnen, terwijl het team bezig was met de situatie rondom de controversiële hoofdsponsor Rich Energy. Grosjean en Magnussen moesten vervolgens plaatsmaken voor Nikita Mazepin en Mick Schumacher met een puntloos jaar tot gevolg. Magnussen werd teruggeroepen voor 2022 en bezorgde Haas de achtste plek in het kampioenschap. Afgelopen jaar maakte Nico Hülkenberg zijn rentree, maar Haas eindigde het seizoen als allerlaatste.

Steiner overtuigt Haas

Steiner was sinds de eerste dag betrokken bij het Haas F1 Team. De 58-jarige uit Tirol was eerder al de teambaas van Ford-fabrieksteam Jaguar in 2001 en 2002. Na een periode als topman bij de autosportdivisie van Opel voegde hij zich vervolgens bij Red Bull Racing in 2005 als directeur van technical operations. Een jaar later verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Mooresville, North Carolina om een rol als technisch directeur van het Red Bull-team in NASCAR op zich te nemen. Toen de energydrankfabrikant besloot uit de bekende Amerikaanse stockcar-klasse te stappen, ging Steiner naar Gene Haas toe om hem te overtuigen het Haas F1 Team op te richten. Na een aantal jaar stemde Haas dan eindelijk mee in de plannen van Steiner die vervolgens zelf het team opbouwde door alle contacten te leggen en al het personeel aan te nemen.

Komatsu volgt Grosjean

Steiner is nu de laan uitgestuurd door het team. Gene Haas legde uit dat hij "niet langer geïnteresseerd was in de tiende positie". Na de aankondiging van het ontslag van Steiner kwam ook meteen het bericht naar buiten dat Ayao Komatsu de promotie had gekregen om de nieuwe teambaas te worden van het Haas F1 Team. Maar wie is Komatsu eigenlijk? De 47-jarige uit Tokyo studeerde Automotive Engineering aan de universiteit van Loughborough en haalde zijn doctoraat in Vehicle Dynamics and Control. Hij begon zijn carrière in de Formule 1 in 2003 als bandenengineer van British American Racing (BAR), voordat hij in 2006 verhuisde naar Renault voor de rol als performance engineer. De Japanner bleef bij het team dat in 2011 hervormde naar Lotus waar hij de race engineer werd van Vitaly Petrov en vanaf 2012 van Romain Grosjean. Laatstgenoemde scoorde tien podiums in zijn samenwerking met Komatsu. Grosjean vertrok in 2016 naar Haas en Komatsu besloot hem te volgen om daar de directeur van trackside engineering te worden.

Andere benadering

Over de beslissing om Komatsu de promotie te geven voor de rol als teambaas, vertelde Gene Haas tegenover Formula1.com: "We zochten binnen [het team] naar wie de meeste ervaring had. Ayao zit sinds dag één bij het team, dus hij kent alle ins en outs. Mijn grootste zorg is dat wanneer we naar Bahrein gaan, we met een auto moeten komen die klaar is. Misschien met een wat meer manage-achtige en engineering benadering, en we gaan zien of dat voordelen heeft. Ik denk dat Guenther meer een mensachtige benadering tot alles had met mensen en de manier waarop hij omging met mensen, en daar was hij erg goed in. Ayao is erg technisch en kijkt naar dingen gebaseerd op statistieken - dit is wat we slecht doen, dit is waar we het beter kunnen doen. Het is een andere aanpak. We moeten echt wat anders doen, omdat we het niet bepaald goed deden."