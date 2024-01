Remy Ramjiawan

Woensdag 10 januari 2024 20:08 - Laatste update: 20:09

Voormalig pitreporter Jack Plooij zag het vertrek van Guenther Steiner ergens wel aankomen. De resultaten waren simpelweg teleurstellend, wel verwacht Plooij dat Steiner ergens weer zal opduiken binnen de Formule 1.

Woensdag werd bekend dat Steiner na een tienjarig dienstverband op straat is gezet door Haas. Het Amerikaanse team miste simpelweg de consistentie en de daarbij behorende resultaten. Hoewel Haas in 2016 een flitsende start kende en als achtste wist te eindigen in het constructeursklassement, heeft het team verder eigenlijk weinig hoogtepunten gekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over rijstijl: "Ook ik moet me aanpassen aan de auto die ik krijg"

'Resultaten spreken voor zich'

In het Race Café is Steiner een vaak geziene gast en Plooij laat zich op Instagram uit over het nieuws. "Wat een vreselijk nieuws eigenlijk. Guenther Steiner gaat Haas verlaten. In 2014 is hij begonnen aan dit avontuur en het is niet helemaal gelukt. De resultaten spreken voor zich, die waren zeer teleurstellend", zo stelt Plooij. In 2023 kwam er nog een flinke upgrade, maar die zorgde niet voor het nodige succes. Daarnaast zit eigenaar Gene Haas er met eigen geld in en dus moesten er knopen worden doorgehakt. "Er zou een upgrade komen en die is niet helemaal succesvol geweest. Op een gegeven moment moet Gene Haas, die privé de portemonnee trekt, dus die betaalt alles zelf, die moest een beslissing nemen."

Veel gezichten die vertrekken uit de sport komen vaak in een andere hoedanigheid weer terug. Plooij vermoedt dan ook dat we niet het laatste van Steiner in de Formule 1 hebben gezien. "Wellicht dat hij nog een andere functie kan krijgen binnen de Formule 1. Dat hij de Formule 1 gaat verlaten, dat geloof ik niet."