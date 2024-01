Remy Ramjiawan

Woensdag 10 januari 2024 19:29

Regerend wereldkampioen Max Verstappen vindt alle verhalen over zijn 'unieke' rijstijl een beetje overdreven. In gesprek met Autosport.com vertelt hij dat ook hij zich gewoon moet aanpassen aan het materiaal wat hij krijgt.

De afgelopen twee seizoenen wist Red Bull Racing de snelste auto te produceren, maar het gebruik daarvan, was niet altijd even makkelijk. Zo liet Sergio Pérez zo nu en dan vlagen van vertrouwen zien, maar heeft hij ook meermaals aangegeven dat de ontwikkelingsrichting niet helemaal bij zijn rijstijl past. Verstappen daarentegen, had aan het begin van 2023 wat moeite met de RB19, maar wist zich uiteindelijk aan te passen en het maximale uit de auto te persen. Er gingen geruchten rond, dat de rijstijl van Verstappen nu eenmaal beter bij de auto past, maar de Limburger zelf vermoedt eerder dat het om het aanpassingsvermogen gaat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kamphues kan eindelijk vertrekken uit Ecuador: "Het is een bizarre situatie"

Aanpassingsvermogen

"Als mensen je vragen: 'Wat is je rijstijl?' kan ik je dat niet vertellen, omdat het gaat over het kunnen aanpassen aan bepaalde situaties of over wat de auto leuk vindt. Wat wil ik? Ik wil meer grip. Er zijn veel dingen die je wil, sommige dingen zijn niet realistisch. Dus ook ik moet me aanpassen aan de auto die ik krijg", zo legt hij nuchter uit. Hoewel de voorkeur van Verstappen ligt bij een stabielere voorkant in plaats van een stabiele achterkant, is dat niet iets wat hij doordrukt in de ontwikkeling van de auto.

Updates veranderen karakteristiek auto

Met updates wordt het weggedrag van de auto sowieso anders, maar het is aan de coureurs om dat onder controle te krijgen. "Het hele jaar door past het team alleen maar upgrades toe aan de auto om hem sneller te maken. Niet om te proberen een bepaalde richting van de balans te volgen of wat dan ook", aldus Verstappen.