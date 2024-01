Remy Ramjiawan

Woensdag 10 januari 2024 18:51

Ziggo-presentator Rob Kamphues kan weer veilig huiswaarts keren, zo laat hij weten in het Algemeen Dagblad. Kamphues was gestrand op het vliegveld van Guayaquil in Ecuador, waar de noodtoestand is uitgeroepen.

In Ecuador is het momenteel chaos. Guayaquil, de stad waar Kamphues is, was dezelfde plek waar onlangs de beruchte drugsbaas Fito, José Adolfo Macías Villamar, samen met nog wat drugsbaronnen en handlangers ontsnapt is uit de gevangenis. Sindsdien is het onrustig in Ecuador, met meerdere schietincidenten, rellen en onder meer een gijzeling van een live-uitzending op TV die inmiddels afgelopen is. De president heeft het leger de straat opgestuurd om de orde te herstellen.

'Bizarre situatie'

Eerder vandaag deed Kamphues op X een beroep op vliegtuigmaatschappij KLM. "Wij zitten vast op het vliegveld van Guayaquil. Help ons", zo luidde het bericht. Het was de bedoeling dat de presentator op dinsdag alweer richting Nederland zou gaan, maar dat lukte door de onrust in het land niet. "Het is een bizarre situatie, een soort oorlogssituatie. Ik heb voor televisie wel vaker in lastige gebieden gezeten. Je weet dat een mensenleven niet telt als het echt menens is", zo legt hij uit over de situatie, waarover hij zich toch wel wat zorgen maakte.

Opgelost

Uiteindelijk heeft KLM het netjes opgelost, zo geeft Kamphues aan. "We hebben alles gedaan om een andere vlucht te vinden, maar we konden niet weg. Uiteindelijk heeft KLM een bus voor ons geregeld en ons veilig naar een hotel gebracht. Dat is heel netjes opgelost." De presentator zal woensdagmiddag (lokale tijd) weer richting Nederland vertrekken en als hij eenmaal van de schrik bekomen is, dan wordt er toch wel even een borreltje gedronken. "Er is ons verzekerd dat er straks een vlucht gaat. Al weet je het natuurlijk nooit, het kan zo maar omslaan. Als we straks zijn opgestegen, bestel ik een borrel en proost ik erop."