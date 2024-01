Lars Leeftink

Vrijdag 12 januari 2024 10:53 - Laatste update: 10:55

Frits van Eldik, die als fotograaf al bij ruim 400 races in F1 aanwezig was, heeft bijzondere momenten meegemaakt met onder meer Max Verstappen en Fernando Alonso die hij zich nog goed kan herinneren.

In de DRS: De Race Show-podcast besprak Van Eldik, die al dertig jaar werkt als fotograaf bij F1-races en een bekend gezicht is in de koningsklasse, hoe belangrijk het is om goede communicatie te hebben met de coureurs en serieus genomen te worden. "Het belangrijkste is denk ik dat je in het wereldje serieus genomen wordt, ook qua informatievoorziening. Als ik iets zie, waarvan ik denk dat het ertoe doet, zal ik het altijd doorgeven aan een rijder, tenminste als ik diegene mag. Je hoeft maar één keer onzin te verkopen, en dan neemt niemand je meer serieus. Je moet zorgen dat je altijd met de goede dingen komt en zegt: let hierop, of let daarop."

Onderonsje met Verstappen

Van Eldik praat vervolgens over Verstappen, waarmee hij ooit een onderonsje had. "Ik heb zelfs met Max in het begin van zijn carrière gehad dat ik zei: ik zie naast de baan dat jouw teamgenoot dit doet, en jij doet dat. Ik weet niet wat het verschil is. Vervolgens was hij een dag later supersnel, en toen kwam hij voorbij lopen met een plaatje, want ik had foto's van die bocht, en toen zei hij: zie je? Is het nu wel goed? Dat is gewoon grappig, maar ik wil gewoon serieus genomen worden als fotograaf, maar ook als mens en als kenner van het spelletje."

Van Eldik hoopt dat het in 2024 een stukje spannend wordt dan in 2023 het geval was. "Ik durf wel te voorspellen dat Max wederom wereldkampioen wordt. Ik hoop dat het daarachter Lando Norris en Fernando Alonso worden, maar er valt weinig over te zeggen. Ik hoop wel dat het iets dichter bij elkaar zit, en dat er iets meer strijd is. Max hoeft van mij niet iedere race te winnen. Ik vind het geweldig wat hij doet, maar een beetje meer spanning zou hij zelf, denk ik, stiekem ook wel leuk vinden. Dan hoop ik wel dat die twee [Norris en Alonso] het goed doen, met name Alonso. Dat vind ik zo'n geweldig mens."

Anekdote over Alonso

Net zoals bij Verstappen heeft Van Eldik ook een mooi verhaal over Alonso, die een keer toe stond te kijken hoe de Nederlander zijn race aan het analyseren was. "Na afloop van de Grand Prix van Monaco stond ik toevallig bij Max en Alonso. Alonso stond bij te komen, en Max staat de hele race van Alonso te analyseren, tot Alonso er ook gek van werd. Hij had zoiets van: hoe kan dit? Ik weet zelf niet wat ik gedaan heb, en hij staat me dat nu te vertellen. Die combinatie, ook met Norris, vind ik heel mooi. Ik hoop dat McLaren een stap zet en dichter bij zit, maar er valt echt niks over te zeggen nu."