Haas neemt afscheid van Steiner, Aandeelhouders Viaplay keuren geldinjectie goed | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 10 januari 2024 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was een veelbewogen woensdag. Zo werd bekend dat teambaas Guenther Steiner na tien jaar dienstverband bij Haas moet vertrekken bij de Amerikaanse renstal. De aandeelhouders van Viaplay hebben ingestemd met de kapitaalinjectie, waardoor de toekomst voorlopig gered lijkt en Sky Sport F1-commentator David Croft wijst Christian Horner aan als beste teambaas van 2023. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Haas neemt per direct afscheid van Steiner en stelt Komatsu aan als nieuwe teambaas

Het doek is gevallen voor Guenther Steiner als teambaas van Haas. Het team schuift Ayao Komatsu naar voren als vervanger van de markante Steiner. Eigenaar Gene Haas zag geen andere optie, nadat het team weinig consistentie heeft laten zien en de resultaten ook niet al te best waren. "We waren duidelijk niet competitief genoeg de laatste tijd, wat een bron van frustratie voor ons allen is geweest. We hebben geweldige steun van Gene en onze diverse partners, en we willen hun enthousiasme weerspiegelen met een verbeterd product op het circuit", zo laat nieuwe teambaas Komatsu weten. Hele artikel lezen? Klik hier

Carlin leidde 27 F1-coureurs op maar de iconische naam verdwijnt uit de autosport

Een van de meest iconische opleidingsteams, Carlin, gaat verdwijnen na 27 jaar autosport. Rodin zal de nieuwe naam worden van het team, wat in het verleden veel opkomende coureurs in de renstal heeft gehad. Namen zoals Daniel Ricciardo, maar ook George Russell en bijvoorbeeld Lando Norris of Sebastian Vettel hebben in het verleden furore gemaakt bij de renstal. Hele artikel lezen? Klik hier

Aandeelhouders keuren geldinjectie goed: Canal+ en PPF krijgen 29% aandeel in Viaplay

Het was woensdag erop of eronder voor Viaplay. Zo vond er een belangrijke aandeelhoudersvergadering plaats, waarin de financiële injectie van 229 miljoen moest worden goedgekeurd. Dat plan heeft uiteindelijk het groene licht gekregen, maar Canal+ en PPF hebben door de investering wel meer zeggenschap over de Scandinavische streamingdienst. Hele artikel lezen? Klik hier

Croft vindt Horner de beste teambaas: "Moet hem een tien geven

Volgens Sky Sports F1-commentator David Croft is er maar één teambaas die een tien verdient als het gaat om het 2023-seizoen namelijk, Christian Horner. 'Crofty' ziet vooral dat Horner ervoor zorgt dat elke afdeling optimaal rendeert en dat lukt niet bij ieder team. Daarnaast wijst hij naar het risico wat Horner durft te nemen en als voorbeeld wijst hij naar de overstap naar de Honda-motoren. Hele artikel lezen? Klik hier

Plooij over vertrek Steiner: "Resultaten spreken voor zich, zeer teleurstellend"

Voormalig pitreporter Jack Plooij zag het vertrek van Guenther Steiner ergens wel aankomen. De resultaten waren simpelweg teleurstellend, wel verwacht Plooij dat Steiner ergens weer zal opduiken binnen de Formule 1. "Wat een vreselijk nieuws eigenlijk. Guenther Steiner gaat Haas verlaten. In 2014 is hij begonnen aan dit avontuur en het is niet helemaal gelukt. De resultaten spreken voor zich, die waren zeer teleurstellend", zo vertelde hij op Instagram. Hele artikel lezen? Klik hier