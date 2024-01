Remy Ramjiawan

Woensdag 10 januari 2024 18:01

Het team van Haas benoemt Ayao Komatsu tot nieuwe teambaas van de Amerikaanse renstal. Daarmee neemt het team per direct afscheid van de 58-jarige Guenther Steiner, die sinds de oprichting van het team in 2014 de leiding had.

Na tien jaar dienstverband komt er een einde aan Steiners rol als teambaas. Komatsu zal de nieuwe richting van het team aanwijzen en verantwoordelijk worden voor de algemene strategie van Haas. Het team kon de afgelopen jaren zo nu en dan een verrassend resultaat behalen, maar een duidelijke opwaartse lijn lijkt te ontbreken. Daar moet met Komatsu als kapitein verandering in komen. De Japanner heeft meer dan twintig jaar ervaring binnen de Formule 1 en heeft in het verleden gewerkt voor onder andere Renault en British American Racing (BAR). Sinds 2016 is Komatsu al onderdeel van Haas als verantwoordelijke voor de engineers.

Haas niet consistent genoeg

Eigenaar Gene Haas miste de consistentie bij het team onder leiding van Steiner. "We hebben enkele successen gehad, maar we moeten consistent zijn in het leveren van resultaten die ons helpen onze bredere doelen als organisatie te bereiken. We moeten efficiënt omgaan met de middelen die we hebben, maar het verbeteren van onze ontwerp- en engineeringscapaciteit is cruciaal voor ons succes als team." Wel bedankt de eigenaar de markante teambaas. "Ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken aan Guenther Steiner voor al zijn harde werk gedurende het afgelopen decennium en hem veel succes wensen voor de toekomst."

'Duidelijk niet competitief genoeg'

Komatsu heeft zin in de nieuwe uitdaging: "Ik ben natuurlijk erg enthousiast over de mogelijkheid om teambaas te zijn bij MoneyGram Haas F1 Team." Toch wordt de grootste uitdaging om consistent te worden, want dat is de eis van de eigenaar. "We waren duidelijk niet competitief genoeg de laatste tijd, wat een bron van frustratie voor ons allen is geweest. We hebben geweldige steun van Gene en onze diverse partners, en we willen hun enthousiasme weerspiegelen met een verbeterd product op het circuit."