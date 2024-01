Remy Ramjiawan

Woensdag 10 januari 2024 16:27

Het team van McLaren wist in 2023 al een enorme stap voorwaarts te zetten en CEO Zak Brown geeft bij Formu1a.uno aan, dat het team uit Woking een agressievere ontwikkeling in 2024 wil hanteren, om Red Bull Racing uit te kunnen dagen.

De oranje renstal begon het 2023-seizoen nog dramatisch, maar wist dat er een spectaculair updatepakket onderweg was. Dit pakket werd in Oostenrijk aan Lando Norris gegeven, vanaf Silverstone mocht Oscar Piastri er ook gebruik van maken. Direct was de lijn opwaarts te bespeuren en het hoogtepunt is wellicht de sprintoverwinning van de Australiër in Qatar. Toch is er geen Grand Prix-overwinning gekomen en Brown hoopt daar in 2024 verandering in te zien.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz over dominantie Verstappen: "Denk niet eens dat hij altijd honderd procent gaf"

Momentum doortrekken

McLaren had in de eindfase van het 2023-kampioenschap het momentum te pakken en dat wil Brown graag vasthouden. "Ik denk dat we meer momentum zullen hebben als we het volgende jaar ingaan. Ze [engineers] beginnen te praten over het nemen van meer technische risico's en iets agressiever zijn. We willen niet alleen even goed zijn. We moeten beter zijn", zo luidt de missie voor McLaren.

Rob Marshall

Vanaf dit seizoen zullen ook Rob Marshall en David Sanchez als versterkingen bij McLaren aanschuiven. Eerstgenoemde heeft een lange staat van dienst bij Red Bull Racing, Sanchez neemt kennis mee vanuit Ferrari. Brown wijst naar de opwaartse spiraal en hoopt dat McLaren in 2024 de volgende stap kan zetten. "We wisten dat we aan de top zouden staan, maar we willen aan de absolute top staan. Dus er is een stille zelfverzekerdheid - maar geen arrogantie", aldus Brown.