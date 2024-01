Remy Ramjiawan

Woensdag 10 januari 2024 14:59 - Laatste update: 15:05

Carlos Sainz heeft bij een sponsorevenement van Estrella Galicia zijn licht laten schijnen op de dominantie van Max Verstappen en stelt dat de Nederlander, ondanks het succesvolle jaar, maar weinig keren voluit is gegaan. Juist dat aspect baart de Spanjaard zorgen.

Verstappen heeft een uitermate sterk seizoen achter de rug, waarin de 26-jarige Limburger maar liefst 19 van de 22 races wist te winnen. Dat kon natuurlijk ook niet zonder een rappe wagen, zoals de RB19, maar Sainz stelt ook dat Verstappen simpelweg op een niveau zit waarbij hij niet altijd het achterste van zijn tong hoeft te laten zien. Voorlopig zal Sainz zich op Ferrari moeten gaan richten, om samen met het Italiaanse team ervoor te zorgen dat er een racewinnende bolide wordt geproduceerd, maar hij houdt ook met een schuin oog zijn voormalig teamgenoot in de gaten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hendriks schetst doemscenario voor Viaplay: "Allemaal uitstel van executie"

Ferrari moet zondagen verbeteren

"Het is een ingewikkeld seizoen geweest met een auto die op zaterdag tijdens de kwalificatie beter presteerde dan op zondag tijdens de race. We gingen de baan op met hoop, maar kwamen vervolgens met veel frustratie terug", zo blikt hij terug op het 2023-seizoen, waarin Sainz toch eenmaal als winnaar uit de bus kwam. De SF-23 was echter wel een bandenvreter en dat viel met name op tijdens de zondagen.

'Verstappen gaf niet altijd honderd procent'

Uiteindelijk moet het gat richting Red Bull Racing worden gedicht en mocht dat lukken, dan kan de aanval op Verstappen worden geopend. "Wat betreft de dominantie van Verstappen, ik denk dat hij niet eens altijd honderd procent hoefde te gaan. Hij deed dat alleen wanneer het nodig was, en dat is wat mij het meest zorgen baart. Max heeft honderd procent gegeven wanneer hij dat moest doen. Er zijn veel races geweest waarin hij en Red Bull, kijkend naar de telemetrie en analyse, al tiend seconden voorlagen. Ze hoefden geen extra vijf seconden van ons af te nemen, en misschien hebben ze dat voor zich gehouden."

Sainz gaat er dus vanuit dat Red Bull nog wat snelheid achter de hand houdt en pas inzet op het moment dat het nodig is. "Dit is mijn theorie, mijn mening en daarom zeg ik tegen het team dat we niet vier tienden, maar zes tienden moeten vinden, omdat ik er zeker van ben dat ze niet altijd honderd procent hoefden te geven in sommige races."