Lars Leeftink

Woensdag 10 januari 2024 12:17 - Laatste update: 12:58

De aandeelhoudersvergadering die deze week bij Viaplay heeft plaatsgevonden, heeft deels het gewenste resultaat opgeleverd. Het bedrijf krijgt op korte termijn een financiële injectie van 229 miljoen Zweedse kronen en lijkt zo op de korte termijn gered te zijn, maar moet hiervoor wel wat aandelen aan Canal+ en PPF geven.

Dit weet Viaplay zelf te melden op de site. Het noodpakket zal, omgerekend, 20 miljoen euro bedragen en is onderdeel van de herkapitalisatie. Dit bedrag is, nadat de obligatiehouders dit al gedaan hadden, nu ook door de aandeelhouders goedgekeurd en zal worden gebruikt om de schulden deels weg te werken en met een derde te verminderen. Het bedrijf verloor meer dan honderd miljoen euro de afgelopen tijd, ging hard onderuit op de beurs en vertrekt uit veel landen. Nederland en de Scandinavische landen zullen voor nu de focus zijn van Viaplay.

Canal+ en PPF krijgen aandeel in Viaplay

Als tegenprestatie hiervoor moet Viaplay echter wel 29,3% van de aandelen van het bedrijf geven aan Canal+, dat eigenaar is van Canal Digitaal, en Tsjechische investeerder PPF. In totaal hebben de twee partijen dus nu 58,6% van de aandelen van Viaplay Group in handen. Het Franse Canal+ zou het gemunt hebben op de uitzendrechten van F1, die in Nederland nog tot eind 2024 in handen zijn van de streamingdienst Viaplay. In Nederland zal niet alleen Canal+, dat dit nu dus gaat proberen via Viaplay, de uitzendrechten over willen nemen. Ook Ziggo Sport zal interesse hebben, waardoor Viaplay meer nodig zal hebben dan de 20 miljoen euro die het nu heeft gekregen voordat het financieel gezien weer een beetje in een veilige haven komt. Op de korte termijn is dit nu dus gebeurd, maar op de lange termijn is er nog veel werk aan de winkel voor de streamingdienst.

Reactie Viaplay

In het uitgebreide statement van Viaplay staat het volgende: "Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay Group") hield vandaag, 10 januari 2024, een Buitengewone Algemene Vergadering (de "BAVA"), waarin alle voorgestelde besluiten werden goedgekeurd. De besluiten van de BAVA omvatten een uitgifte van klasse B aandelen met voorkeursrechten voor de aandeelhouders van Viaplay Group, twee gerichte uitgiften van klasse B aandelen, en een verlaging van het aandelenkapitaal van Viaplay Group en wijzigingen van de statuten om de uitgifte van klasse B aandelen mogelijk te maken. Dit betekent dat het herkapitalisatieprogramma voor Viaplay Group, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur op 1 december 2023, volgens plan kan verlopen, aangezien de BAVA heeft besloten in overeenstemming met de voorstellen van de Raad van Bestuur aan de BAVA als onderdeel van het herkapitalisatieprogramma."