'Helmut Marko tekent nieuw contract bij Red Bull', 'Ferrari haalt crashtest' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 4 januari 2024 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.'

Donderdag 4 januari lijkt een belangrijke dag te worden wat betreft de toekomst van Dr. Helmut Marko. Volgens meerdere bronnen zou de man uit Graz namelijk zijn krabbel hebben gezet onder een nieuw contract van drie jaar. Daarnaast kwam er goed nieuws uit Maranello, waar Ferrari volgens de berichtgeving - in tegenstelling tot Red Bull Racing - de crashtest voor de auto van het nieuwe seizoen wél heeft gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Jumbo over stoppen sponsoring Verstappen: "Op het wereldtoneel niet veel te zoeken"

Jumbo, dat momenteel miljoenen euro's verlies draait door veel diefstallen in supermarkten en tevens een hectische periode rondom sponsorcontracten in verschillende sporten meemaakt, gaat veel veranderingen doorvoeren. CEO Ton van Veen heeft meer uitleg gegeven over waarom de supermarktketen vanaf 2024 is gestopt met het sponsoren van Max Verstappen, de Dutch Grand Prix en onder meer de succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma. Meer lezen? Klik hier!

'Na mislukken crashtest Red Bull goed nieuws vanuit Italië: Ferrari haalt test wel'

In tegenstelling tot Red Bull Racing aan het einde van 2023 heeft Ferrari begin 2024 goed nieuws gekregen. Het Italiaanse team heeft namelijk de crashtest gehaald en voldoet al aan de veiligheidseisen van de FIA. Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De 676, opvolger van de SF-23 van vorig jaar, zou zelfs al zijn goedgekeurd door de FIA. Daarmee kan het team nu verder met de volgende fase van de voorbereiding. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen wil niks weten van gelijke strijd met Pérez aan het begin van 2023

Max Verstappen heeft niet per se een hele hoge pet op van Sergio Pérez als het gaat over het begin van het seizoen. De Nederlander en de Mexicaan lagen op dat moment dicht bij elkaar en leken een spannende strijd tegemoet te gaan, maar dat had volgens Verstappen zijn redenen. Je moet naar het grote plaatje kijken. Ik moest vanaf de vijftiende plek beginnen in Djedda en ik had behoorlijk last van de safety car in Bakoe", zo laat hij onder meer weten. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton: "Red Bull kan ook nerveus worden om een te grote verandering door te voeren"

Volgens Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen F1 en al jaren coureur van Mercedes, is het in 2024 goed mogelijk dat Red Bull 'ook nerveus wordt om een grote verandering door te voeren' en bij het ontwikkelen van de RB20 een fout maakt. Daarnaast wil hij met Mercedes zelf ook een stap zetten. "Je kunt je voorstellen dat Red Bull ook nerveus is om een te grote verandering door te voeren en daarmee de verkeerde richting op te gaan", zo zegt de Brit. Meer lezen? Klik hier!

'Helmut Marko tekent bij: Oostenrijker drie jaar langer door bij Red Bull'

Helmut Marko lijkt langer door te gaan in de Formule 1. Volgens verschillende bronnen heeft de man uit Graz zijn krabbel gezet onder een nieuw contract voor drie seizoenen, waarmee er een einde aan de geruchten over een pensioen op korte termijn lijkt te komen. De man die een belangrijke rol speelt binnen de formatie van Christian Horner, zou namelijk zijn krabbel onder een nieuw contract gezet hebben. Meer lezen? Klik hier!