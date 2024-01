Lars Leeftink

Donderdag 4 januari 2024 08:51 - Laatste update: 08:57

Jumbo, dat momenteel miljoenen euro's verlies draait door veel diefstallen in supermarkten en tevens een hectische periode rondom sponsorcontracten in verschillende sporten meemaakt, gaat veel veranderingen doorvoeren. CEO Ton van Veen heeft meer uitleg gegeven over waarom de supermarktketen vanaf 2024 is gestopt met het sponsoren van Max Verstappen, de Dutch Grand Prix en onder meer de succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma.

Jumbo is al een tijdje een bekend gezicht in de sportwereld. Natuurlijk is Jumbo al jaren sponsor van Verstappen, zelfs voordat de Nederlander bekend was of überhaupt in F1 reed. Jumbo is echter ook actief in onder meer het schaatsen en het wielrennen. Ook was het een belangrijke sponsor voor de Grand Prix van Nederland. In het wielrennen en het schaatsen heeft het veel succes gekend en veel gewonnen, waardoor het bedrijf zelf ook bekender is geworden.

Roer gaat om

Vanaf 2024 gaat hier echter verandering in komen. Sinds 1 januari 2024 is er op het gebied van sponsoring veel veranderd bij het bedrijf. Dit komt allemaal door de situatie rondom voormalig CEO Frits van Eerd, die betrokken is bij een witwaszaak rondom onder meer contracten in de sportwereld. Van Eerd besloot vervolgens zelf terug te treden, waarna het stokje over werd genomen door financieel directeur Van Veen. Sindsdien is het bedrijf begonnen met het doorvoeren van veel veranderingen en besloot het te stoppen met het sponsoren van veel sporten. Zo zal het bedrijf in 2024 niet meer actief zijn in het wielrennen en meerdere andere sporten, stopt het als sponsor van de F1-race in Nederland en stopt het bedrijf als sponsor in het schaatsen na het huidige seizoen. Ook is het sinds de jaarwisseling gestopt met het sponsoren van drievoudig wereldkampioen Verstappen.

Jumbo legt uit

In gesprek met De Volkskrant legt Jumbo-topman Van Veen uit waarom het bedrijf stopt met het sponsoren van sporten en sporters zoals Verstappen. "De laatste jaren is Jumbo zijn focus wat kwijtgeraakt. We zijn een aantal activiteiten erbij gaan doen die de formule niet noodzakelijk hebben versterkt. We zijn in de flitsbezorging gestapt met Gorillas. Maar we zijn ook heel actief geworden in de sportsponsering. Maar als je kijkt naar de successen van de atleten en de ploegen, moet je je afvragen of dat bij ons past. Max Verstappen is een wereldkampioen. Maar wij zijn een Nederlands supermarktbedrijf, niet eens de grootste. Op het wereldtoneel hebben we niet zoveel te zoeken." Het geld dat Jumbo uitgaf aan sponsoring, gaat nu ergens anders heen. "Dat betekent dat we geen tientallen miljoenen meer in sportsponsoring stoppen, maar die gebruiken om de prijzen te verlagen. Dat is het wezen van Jumbo zoals het bedoeld was."