Brian Van Hinthum

Donderdag 4 januari 2024 07:59

Max Verstappen heeft niet per se een hele hoge pet op van Sergio Pérez als het gaat over het begin van het seizoen. De Nederlander en de Mexicaan lagen op dat moment dicht bij elkaar en leken een spannende strijd tegemoet te gaan, maar dat had volgens Verstappen zijn redenen.

Het seizoen van 2023 begon nog uiterst interessant bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Pérez deelden de overwinningen tijdens de eerste vier races van het seizoen, waarbij de Mexicaan er met de zeges op de twee stratencircuits in Djedda en Bakoe vandoor ging. Het bleken achteraf echter de laatste twee wapenfeiten van de coureur uit Guadalajara te zijn, want Verstappen schreef - op de race in Singapore na - vervolgens alle Grands Prix op zijn naam, waardoor hij uiteindelijk op negentien zeges in 2023 kwam te staan.

Omstandigheden

Ook aan het begin van het seizoen was Verstappen niet per se onder de indruk van zijn Mexicaanse teammaat. In gesprek met Auto, Motor und Sport krijgt de Nederlander de vraag of hij ook van mening is dat het Red Bull-paar op het begin van het 2023-seizoen behoorlijk in balans was, maar Verstappen is duidelijk: "Je moet naar het grote plaatje kijken. Ik moest vanaf de vijftiende plek beginnen in Djedda en ik had behoorlijk last van de safety car in Bakoe", zo laat de drievoudig wereldkampioen optekenen.

Niet in balans

Het is voor Verstappen dan ook niet helemaal juist om te zeggen dat het aan het begin van het seizoen dicht bij elkaar lag: "Naar mijn mening is het niet helemaal eerlijk om te zeggen dat we in balans waren. Vanuit mijn oogpunt was dat helemaal niet het geval. Ja, het lag dichter bij elkaar, maar je moet ook alle omstandigheden die ervoor gezorgd hebben in oogschouw nemen. Voor mij was het scenario voor Miami behoorlijk vertekend", besluit de Red Bull-coureur.