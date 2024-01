Lars Leeftink

In tegenstelling tot Red Bull Racing aan het einde van 2023 heeft Ferrari begin 2024 goed nieuws gekregen. Het Italiaanse team heeft namelijk de crashtest gehaald en voldoet al aan de veiligheidseisen van de FIA.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De 676, opvolger van de SF-23 van vorig jaar, zou zelfs al zijn goedgekeurd door de FIA. Het nieuwe chassis is ontworpen door Fabio Montecchi en lijkt in niets op het chassis van vorig jaar. Dit is een risico, maar tevens wellicht een goed teken voor het Italiaanse team dat al jaren niet meer een echte kans heeft gehad om kampioen te worden. De auto van de afgelopen jaren bleek vooral op de zaterdag sterk, maar was op de zondag vaak minder dan die van Red Bull en andere teams vanwege onder meer de degradatie van de banden en het ontbreken van consistente snelheid.

Volgens Motorsport.com zou het nieuwe chassis dus al voldoen aan de eisen van de FIA wat betreft de veiligheid van de auto, waardoor het nu verder kan met de volgende fase van de voorbereiding. Het team zal op 13 februari 2024 de nieuwe auto lanceren. De kans is vrij klein dat F1-fans en de concurrentie veel informatie zullen krijgen over de details van de auto, aangezien bijna elk team hier tot de testdagen zo geheimzinnig mogelijk over probeert te zijn. Tijdens de testdagen zullen de teams vervolgens voor het eerst hun echte auto, met details en al, in volle glorie tonen aan de buitenwereld.

Het slagen van de crashtest zou betekenen dat Ferrari op dit gebied een voorsprong zou pakken op concurrent Red Bull Racing, het team dat iedereen richting het seizoen 2024 als maatstaf gebruikt. In 2023 domineerde het team namelijk door 21 van de 22 races te winnen en beide kampioenschappen op haar naam te schrijven. Het team kende echter een minder einde van 2023, niet per se op de baan maar daarbuiten. Volgens de geruchten zou de RB20 eind 2023 namelijk niet door de crashtest zijn gekomen, omdat de neus de impact niet goed kon verwerken. Daardoor was er schade aan het chassis, wat ervoor zorgde dat Red Bull aan de slag moet en de planning misschien op de schop moet gooien. Hoeveel impact dit precies gaat hebben, is afwachten.