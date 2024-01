Lars Leeftink

Max Verstappen is van mening dat McLaren momenteel met Oscar Piastri en Lando Norris het beste rijdersduo in F1 heeft. Als Verstappen zijn eigen team samen mag stellen en hij de teambaas was, dan zou hij - naast natuurlijk zichzelf - voor Piastri en Norris gaan.

Verstappen heeft in zijn F1-carrière al behoorlijk wat teamgenoten gehad. Bij Toro Rosso had hij Carlos Sainz als teamgenoot in 2015 en begin 2016, waarna hij bij zijn overstap naar Red Bull Racing de Australiër Daniel Ricciardo als teamgenoot kreeg. Daarna, toen Ricciardo vertrok, werden kortstondig Pierre Gasly en Alex Albon teamgenoot van Verstappen. Uiteindelijk kwam het team uit bij Sergio Pérez, die inmiddels sinds begin 2021 teamgenoot is van Verstappen. Hij is, van alle teamgenoten, de meest succesvolle geweest naast de Nederlander. Zelfs hij komt echter niet in de buurt van wat Verstappen in dezelfde auto laat zien, zo bleek de afgelopen drie seizoenen.

Verstappen over ideale team

In gesprek met Auto, Motor und Sport wordt Verstappen gevraagd naar wat zijn ideale rijdersduo is als hij een team mocht samenstellen. "Mag ik mezelf kiezen?" Hier krijgt hij in eerste instantie nog toestemming voor. "In dat geval kies ik mezelf en zou ik Lando erbij nemen. Lando is jong en heeft nog een lange carrière voor zich. Hij kan enorm snel zijn." Het is echter niet de enige lastige vraag die Verstappen moet beantwoorden.

Beste rijdersduo

Vervolgens wordt Verstappen namelijk toch gevraagd naar wat het rijdersduo voor zijn team zou zijn als hij zichzelf niet mocht kiezen. De Nederlander kiest vervolgens voor het duo van McLaren. “Dan zou ik Lando [Norris] en Oscar [Piastri] nemen, dus het McLaren-duo. Beide coureurs zijn goed. Lando is natuurlijk al iets ouder dan Oscar, maar ik denk dat Oscar afgelopen jaar een hele snelle rookie is geweest. Hij kan misschien nog wat dingen leren en kan zich qua race pace ook nog iets verder verbeteren, maar afgaande op wat ik nu van hem zie, dan is hij een slimme gast. Hij zal absoluut races winnen."